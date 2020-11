Coronanieuws: Nederland importeerde voor 857 miljoen euro aan mondkapjes

Foto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

In Brabant werden woensdag 1598 positieve tests gemeld, 123 minder dan dinsdag.

Woensdagavond om 22.00 uur zijn de nieuwe coronamaatregelen ingegaan. Dat betekent dat oa. musea, dierentuinen en bibliotheken zeker twee weken dicht zijn.

Nederland heeft door de uitbraak van het coronavirus tot september voor 857 miljoen euro aan mondmaskers geïmporteerd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

00.00 - Voor 857 miljoen euro aan mondkapjes geïmporteerd

Nederland heeft door de uitbraak van het coronavirus tot september voor 857 miljoen euro aan medische en niet-medische mondmaskers geïmporteerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder.

In maart en april, toen het coronavirus voor het eerst om zich heen sloeg in Nederland, was er veel te doen om de beschikbaarheid van mondkapjes. Inmiddels wil het kabinet mensen uiterlijk per 1 december verplichten om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Dat kondigde minister De Jonge dinsdag aan.

00.00 - In bijzondere gevallen meer dan 30 mensen bij uitvaart

De komende twee weken mogen bij uitvaarten maximaal dertig mensen aanwezig zijn, maar in 'bijzondere omstandigheden" mogen dat er meer zijn. Een voorstel daartoe van de SGP tijdens het coronadebat woensdag werd door de hele Tweede Kamer gesteund. Premier Mark Rutte had vlak daarvoor al toegezegd dat hij een ontheffing mogelijk vond in speciale situaties.

00.00 - Werkgevers kunnen langer zorgbonus aanvragen

Zorginstellingen kunnen in ieder geval tot en met komende dinsdag zorgbonussen van 1000 euro aanvragen voor medewerkers die zich hard hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer na een verzoek van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Femke van Kooten-Arissen.

00.00 - Amsterdam geeft boa's een coronabonus

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in Amsterdam krijgen een coronabonus. De gemeente gaat de bonus van 300 euro uitkeren aan de ongeveer 450 handhavers. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam bevestigt berichtgeving van Het Parool hierover.

Woensdag maakte minister Ferd Grapperhaus van Justitie bekend dat politiemedewerkers een bonus krijgen. De Nederlandse BOA-bond en BOA ACP wezen de bewindsman er vervolgens op dat ook boa's recht hebben op een bonus. De bonus voor boa's kost de gemeente Amsterdam ongeveer 135.000 euro. Het is nog onduidelijk waar het geld vandaan moet komen.

00.00 - CNV: Werkgevers wassen en stomen gebruiken corona voor slecht bod

Werkgevers in de textielverzorging, wasserijen en stomerijen, gebruiken de coronacrisis als excuus om een slecht loonbod te doen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat zegt vakbond CNV.

Volgens de vakbond zijn juist door het coronavirus enorme omzetten gedraaid in de textielreiniging, mede door de hoge bezettingsgraden in ziekenhuizen. "Nu het aankomt op een nieuwe cao is het volgens de werkgevers volop crisis in de sector", zegt de vakbond.

00.00 - Geen inloop bij bieb en buurthuis, activiteiten mogen wel

Buurthuizen en bibliotheken mogen wel openblijven voor georganiseerde activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding en 'georganiseerd en besloten' dagbesteding voor kwetsbare personen. Mensen met problemen kunnen op afspraak ook nog terecht bij buurthuizen. Dat gaf premier Mark Rutte wonesdag aan op aandringen van GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Vanaf woensdagavond moeten bibliotheken en buurthuizen, net als theaters, musea en bioscopen, hun deuren twee weken lang sluiten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.