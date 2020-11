Honderden schoorstenen in Helmond staan op omvallen: ’Verzekering vergoedt niets’

De schoorstenen kunnen bij storm omvallen (foto: Noël van Hooft) vergroot

Scheuren in het voegwerk en scheefstaande sierschoorstenen. In de wijk Brandevoort in Helmond staan bij zeker 250 huizen de sierschoorstenen op 'omvallen'. ‘’Bij een storm moet ik opletten’’, zegt Hennie Martens. Hij en andere buurtbewoners zijn door de gemeente geïnformeerd dat ze er iets aan deze zogeheten tuitjes moeten doen.

Kosten van de reparatie liggen tussen de twee- en drieduizend euro per schoorsteen. ‘’En bij een spoedreparatie zit je al snel aan de 4500 euro’’, weet Martens te vertellen. Aan het begin van dit jaar wankelde namelijk een schoorsteen en heeft de brandweer moeten ingrijpen.

Auto niet op oprit

Deze donderdagochtend staat Hennie Martens op zijn oprit naar de schoorsteen te kijken. ‘’Hij hangt wat scheef’’, is de conclusie. ‘’De gemeente legt in een brief de verantwoordelijkheid bij de bewoners neer. Eigenlijk zou ik nu mijn oprit moeten afsluiten met rood-wit lint zodat als de schoorsteen valt er niemand gewond raakt.’’

Maar daar zijn Hennie en andere bewoners van de wijk niet zo bang voor. ‘’Alleen bij een echte storm zet ik mijn auto even van de oprit’’, vertelt Marjolijn Loopstra. Bij haar om de hoek heeft een 32-jarige vrouw net een nieuwe woning gekocht.

Oplossing gemeente

Ze is nog aan het verbouwen als er een brief van de gemeente op de deurmat valt. ‘’Ik dacht oké, het zal wel. Pas later besefte ik wat het betekende.’’ De vrouw heeft twee sierschoonstenen op haar dak staan. ‘’Slapeloze nachten heb ik nog niet want ik ga ervanuit dat de gemeente een passende oplossing vindt.’’

Het bizarre is dat de nieuwe huiseigenaar voor de aankoop nog een bouwinspectie heeft laten uitvoeren. ‘’Er is niet over de schoorstenen uitgekomen tijdens de keuring. Heel raar.’’

Inspectie met verrekijker

Paul Leuverink heeft ook twee van die sierschoorstenen op zijn huis staan. ‘’Ik moet er niet aan denken dat zo’n schoorsteen naar beneden komt.’’ Hij heeft bij de gemeente navraag gedaan hoe hij de zogenaamde tuitjes het beste na kan laten kijken. ‘’Ik krijg dan het advies om de schoorsteentjes zelf te inspecteren met een verrekijker. Dat geloof je toch niet?’’

Hij heeft inmiddels contact opgenomen met zijn verzekeraar. ‘’Maar die dekt het niet, omdat er geen schade is. Maar wat als de schoorsteen naar beneden komt? Dan is er wel schade. Volgens de verzekeraar wordt er dan alsnog niets vergoed omdat ik nu op de hoogte ben van de slechte constructie van de schoorstenen.’’

Kosten voor bewoners

De gemeente laat in een reactie weten dat ook zij niet gaan opdraaien voor de kosten. ‘’Op grond van de woningwet dragen huiseigenaren er zorg voor dat de staat van een bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Dit betekent dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn om het euvel te laten onderzoeken.’’

De sierschoorstenen mogen van de gemeente niet zomaar weggehaald worden. ‘’Een tuitje op de woning hoort bij het oorspronkelijke ontwerp van de woningen.’’ En daarom moet bij een reparatie de schoorsteen opnieuw opgebouwd worden.

Aan de schoorsteen trekken

Marjolijn Loopstra vindt het niet kunnen dat de verantwoordelijkheid bij de bewoners wordt neergelegd. ‘’Het zijn huizen die nog net geen twintig jaar oud zijn.’’ Haar buurman Albert Ticheler heeft nog gezien hoe de schoorstenen gebouwd en gecontroleerd werden.

‘’Er ging iemand van het bouwbedrijf op een ladder staan en aan de schoorsteen trekken om te kijken of ie wel goed vast zat.’’ En dat blijkt dus bijna twintig jaar later niet zo te zijn.

Advocaat ingezet

Leuverink heeft overigens al contact gehad met een advocaat. Die adviseerde hem om de bouwer in gebreke te stellen. Dat kan volgens hem binnen twintig jaar. Leuverinks huis stamt uit 2001.

Een deel van de betreffende huizen met sierschoorstenen is gebouwd door Stam + De Koning. Bij het bouwbedrijf zijn ze overdonderd door het bericht. ''Ik schrik hier wel van'', vertelt directeur Arno van Tilburg. ''We zijn ook verbaasd dat wij niet op de hoogte zijn gesteld door de gemeente of de bewoners maar dat we dit uit de media moeten vernemen.''

Het bouwbedrijf wil graag meedenken over een oplossing. ''Uiteraard willen we de sierschoorstenen wel inspecteren om te kijken wat er aan de hand is. Als er verwijtbare constructiefouten aan het licht komen, gaan wij die uiteraard kosteloos repareren. We gaan ons daarvoor niet verstoppen.''

Tip ons!

