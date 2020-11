Daders van gewelddadige overval Mien Graveland moeten 20, 18 en 9 jaar de cel in van OM

Mien Graveland vergroot

De daders van de gewelddadige overval op Mien Graveland uit Helmond moeten langer de cel in als het aan justitie ligt. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in het hoger beroep twintig, achttien en negen jaar tegen de drie mannen. De 86-jarige Helmondse werd bij een overval in haar huis in 2014 zo ernstig mishandeld dat ze aan de gevolgen overleed.

Hoofdverdachte Rizwan V. dacht dat er bij Graveland geld te halen viel. Hij deed zich voor als meteropnemer en kwam zo bij haar binnen. Het slachtoffer raakte in paniek, waarna V. zeer gewelddadig werd. Een van de andere daders, Henk van D., kwam na een tijdje poolshoogte nemen en hielp hem de vrouw vast te binden.

Mien Graveland was op een vreselijke manier toegetakeld. “Er was sprake van gebroken ribben, fracturen in het gezicht en ingesneden tiewraps tot aan het bot. Daarna is ze, vastgebonden aan een tafelpoot, aan haar lot overgelaten. Ze is uren later door haar zoon gevonden en kort daarna overleden in het ziekenhuis”, aldus de advocaat-generaal.

Jacky W. was volgens de advocaat-generaal de bedenker van het plan en bleef in de auto wachten. “Hij kwam met het idee, haalde anderen over om mee te doen en zorgde dat die anderen de klus klaarden.”

Rizwan V. werd in november 2017 veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. De Rotterdammer kreeg vijftien jaar cel. Volgens de rechter was de doodslag bedoeld om een ander misdrijf, namelijk inbraak, te verdoezelen.

Henk van D. en Jacky W. uit Nuenen kregen respectievelijk acht en zes jaar cel voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Zij werden niet veroordeeld voor doodslag. De dood van de vrouw was voor hen wel te voorzien geweest, stelde de rechter. Daarmee zijn ze ook schuldig aan de gewelddadige dood. Het OM vond deze straffen te laag en ging in hoger beroep.

Tipgevers

In het hoger beroep staan ook twee mannen uit Eindhoven terecht die als tipgevers worden gezien. Zij vertelden dat Graveland veel geld in huis had liggen. De rechtbank sprak de twee vrij, omdat ze dit niet bewust zouden hebben gedaan. Het OM vindt dat er voldoende bewijs is om de twee mannen wel te veroordelen. Tegen hen zijn celstraffen van 18 en 12 maanden geëist.

