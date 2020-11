Coronanieuws: nieuwe coronatestlocatie in Uden

De coronateststraat van de GGD in Uden (foto: GGD). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In Eindhoven komt een XL-coronateststraat voor sneltesten en reguliere PCR-testen.

Het aantal diagnoses van borst- en darmkanker is door de coronacrisis fors lager dan normaal.

De ledenaantallen van sportverenigingen zijn tijdens de tweede coronagolf nog verder onder druk komen te staan.

10.35 - Coronateststraten

In Eindhoven komt een XL-coronateststraat voor sneltesten en reguliere PCR-testen. Dat maakt het Ministerie van Volksgezondheid bekend. Deze XL-locatie wordt nu uitgewerkt en ingericht. De nieuwe Nederlandse XL-coronateststraten openen eind november of begin december, afhankelijk van de lokale situatie. Bij de XL-teststraten kunnen tussen de drieduizend en twaalfduizend testen per dag afgenomen worden.

In West-Brabant komt een zogenoemde L-test locatie. De exacte locatie van deze teststraat moet nog worden bepaald. Alle nieuwe locaties zijn aanvullend op de basis-testinfrastructuur van de GGD die al geruime tijd operationeel is.

08.47 - Nieuwe coronatestlocatie in Uden

De huidige coronatestlocatie van de GGD in Uden verhuist naar bedrijventerrein Vluchtoord. De huidige locatie in Uden is niet geschikt voor alle weertypes en voor verdere uitbreiding. Daarom ging de GGD Hart voor Brabant op zoek naar een andere plek. De nieuwe testlocatie is geschikt voor zowel?koude, natte?als warme weersomstandigheden en voor verdere uitbreiding. De nieuwe locatie is vanaf volgende week dinsdag operationeel.

07.27 -The Passion

De elfde editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. De Limburgse stad zou in 2020 ook al het decor zijn voor het spektakel, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Het is voor het eerst dat The Passion onder de rivieren wordt gehouden. De muzikale paasvertelling vindt plaats op 1 april, Witte Donderdag, op het Munsterplein in het centrum van Roermond. De uitzending is live te volgen bij KRO-NCRV op NPO 1.

07.00 - Ledenaantallen sportverenigingen onder druk

De ledenaantallen van sportverenigingen zijn tijdens de tweede coronagolf nog verder onder druk komen te staan. Drie op de tien clubs zegt te maken te hebben met een dalend aantal leden, veelal gerelateerd aan het coronavirus. Dat meldt het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier Instituut op basis van een peiling eind september en begin oktober. Met name zaalsporten hebben het momenteel moeilijk.

06.00 - Coronacrisis raakt export

Het exporterend bedrijfsleven in Nederland heeft in oktober opnieuw behoorlijk last gehad van de coronacrisis, al was de impact wel wat minder sterk dan eerder dit jaar. Dat melden de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Nog steeds ervaart ruim de helft van de respondenten een negatieve impact, al zijn de percentages iets aan het afnemen, van 66 procent in het tweede kwartaal naar 53 procent in oktober.

04.59 - Minder diagnoses borstkanker

De diagnose borst- en darmkanker is dit voorjaar drieduizend keer minder gesteld dan normaal. Een van de oorzaken is het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken door de coronacrisis. Het fors lagere aantal diagnoses komt ook door uitgesteld huisartsenbezoek en late doorverwijzing naar het ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), meldt het AD.

04.26 - Fraude met Covid19-verklaringen

Op sociale media zijn oplichters actief die Covid-19-verklaringen verkopen waarin staat dat iemand negatief is getest op corona zonder dat diegene daadwerkelijk een test heeft ondergaan. Zo'n vervalste verklaring, die vaak maar voor een aantal tientjes wordt aangeboden, kan de koper gebruiken om mee naar het buitenland te gaan. Dat meldt het AD, dat een aantal oplichters benaderde op WhatsApp en Snapchat .

03.05 - Winkeliers in de knel

Winkeliers in de mode-, schoenen- en sportbranche zeggen in grote problemen te komen vanwege de verscherpte coronamaatregelen en de terughoudendheid van banken om extra leningen te verstrekken, schrijft De Telegraaf. Sportzaken worden hard getroffen nu het kabinet dringend adviseert om tot januari niet met vakantie te gaan. "Deze ondernemers hebben seizoenskredieten nodig", zegt brancheorganisatie INretail.

00.03 - Meer overlijdens

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen overleden. Naar schatting ging het om 3600 mensen, ruim tweehonderd meer dan een week eerder. De sterfte in week 44 is zevenhonderd hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Volgens het CBS nam de sterfte vooral toe bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen.

