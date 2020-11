Schmidt maakt zich zorgen over afstaan internationals bij PSV: ‘Maar ik heb er geen invloed op’

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

Voor PSV staat er aankomende zondag nog een eredivisieduel met Willem II op de planning, maar op het persmoment werd ook al vooruit gekeken naar de naderende interlandbreak. Veel PSV-spelers vliegen uit naar de nationale teams, wat de kans op meer besmettingen binnen de selectie alleen maar vergroot. Trainer Roger Schmidt ziet het met lede ogen aan.

Job Willemse Geschreven door

“Of ik me daar zorgen over maak? Natuurlijk, dat doen denk ik alle trainers op dit moment”, erkende Schmidt. “Maar het is ook gewoon duidelijk dat het voetbal in zijn geheel doorgaat. Dat moeten we accepteren. Het is wel een beetje dubbel, want we zijn als club blij dat er veel spelers zijn opgeroepen voor de nationale teams, en voor de spelers is het een hele eer. Maar aan de andere kant houden we ze liever hier zodat we ze goed kunnen optrainen, twee weken lang.”

'Interlandvoetbal heeft dan geen zin'

Een tijdje geleden laaide Schmidt al de discussie op rondom het interlandvoetbal tijdens deze pandemie. "In de huidige situatie met het virus moeten we nadenken of het echt zin heeft om spelers in een situatie te brengen, waarbij ze naar andere landen reizen en het virus mogelijk verspreiden. Het interlandvoetbal heeft dan geen zin”, zei de Duitse oefenmeester eerder.

Maar wat Schmidt liever niet ziet gebeuren, gebeurt toch. Onder meer Mohamed Ihattaren, Donyell Malen (Oranje), Philipp Max (Duitsland) en Yvon Mvogo (Zwitserland) verruilen de komende twee weken De Herdgang voor de nationale teams.

Drie fitte spelers

De PSV-trainer beschikt tot op heden volgende week tijdens de interlandbreak over maar drie fitte spelers. “De rest is of positief getest, of geblesseerd, of gaan naar de nationale teams. Het is een understatement om te zeggen dat dit een speciale situatie is.”

De spelers die zijn opgeroepen, zullen dus uitwaaien volgende week. Voor PSV dus een ongunstige situatie. Toch heeft de club de spelers niet gevraagd in Eindhoven te blijven. “Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat is namelijk niet mijn beslissing.”

Opvallend is nog dat Cody Gakpo is opgeroepen voor Jong Oranje. Net als Denzel Dumfries is Gakpo al enige tijd besmet met het coronavirus. Waar Dumfries niet werd opgeroepen voor het grote Oranje, kreeg Gakpo wél een uitnodiging. Tot verbazing van Schmidt. “Bij de laatste test was Gakpo nog positief, en het lijkt me duidelijk dat we geen positief geteste spelers naar hun nationale teams gaan sturen.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.