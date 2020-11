Lachgas achter het stuur is ‘hartstikke gevaarlijk’, waarschuwt preventiewerker Novadic-Kentron

Daniëlle Ketelaars, preventiewerker van Novadic-Kentron (Foto: Omroep Brabant). vergroot

Exacte cijfers over verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel is zijn nog niet voorhanden. Hoe onschuldig een ballonnetje lachgas ook mag klinken, de gevaren liegen er niet om. Automobilisten verliezen bij gebruik de controle over de auto en doorgewinterde gebruikers kunnen er zelfs een dwarslaesie aan overhouden. “Als je het de eerste keer gebruikt val je bijna om, ze sterk is het effect”, illustreert Daniëlle Ketelaars, preventiewerker bij Novadic-Kentron in Oss.

Bij Haaren was het donderdagnacht weer raak. Een jonge vrouw raakte met haar auto van de weg. In de auto vond de politie enkele cilinders met lachgas en ballonnen. “Lachgas is de laatste jaren steeds populairder geworden onder jongeren. Ook wordt het steeds vaker gebruikt tijdens het autorijden. Groepen jongeren komen bij elkaar, gebruiken lachgas en rijden weer verder”, beschrijft Ketelaars. “Als we in gesprek gaan met jongeren hierover, vinden ze het gebruik niet raar of heel bijzonder.”

Het gebruik van lachgas achter het stuur is ‘hartstikke gevaarlijk’, stelt de preventiewerker. “De bestuurder kan zich daarna minder goed concentreren, de coördinatie lijdt eronder en het reactievermogen gaat achteruit. Hij kan zelfs flauw vallen.” Volgens Novadic-Kentron vertellen de jongeren niet dat ze zelf gebruiken. "Ze hebben het van horen zeggen of hebben het op filmpjes gezien die ze elkaar toesturen. Ze scheppen erover op en doen er lacherig over. Ze realiseren zich niet dat je na gebruik van lachgas niet meer achter het stuur kunt kruipen."

"Onschuldig is lachgas zeer zeker niet."

Daarnaast doet het verslavende aspect van lachgas zijn werk onder jongeren. "Vaak begint het met een paar ballonnen of patronen. Tien op een avond of zo. Maar al snel ontstaat een gewenning en zijn er meer ballonnen nodig om hetzelfde effect te krijgen, soms wel veertig ballonnen op een avond. Ook ontstaat de zin om meer en vaker te gaan gebruiken. Het wordt een verslaving."

"Gebruikers krijgen verlammingsverschijnselen of zelfs een dwarslaesie."

Behalve de verslaving ontstaan er door veelvuldig gebruik ook neurologische problemen. "Door het tekort aan vitamine B12 krijgen gebruikers verlammingsverschijnselen of zelfs een dwarslaesie. Bij lage doseringen hebben jongeren al last van hoofdpijn, duizeligheid of tintelingen in handen of voeten."

Novadic-Kentron ziet al veel jongere lachgasgebruikers via het preventiewerk of de verslavingszorg. "Sommigen zien dat ze in de problemen komen door lachgas en zoeken hulp. Soms lukt het niet om zelf te stoppen, mede omdat ze ook nog andere middelen gebruiken. Het is nog te vroeg om aan te kunnen geven hoe het precies zit met de ontwenning."

Het lachgasprobleem baart Novadic-Kentron zorgen. "Het heeft een vrij onschuldig imago en is gemakkelijk te verkrijgen. Steeds meer jongeren gaan gebruiken en krijgen last van bijwerkingen. Onschuldig is het zeer zeker niet, dat kun je wel concluderen."

