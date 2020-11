Brandende auto midden in weiland (foto: Sem van Rijssel SQVision). vergroot

In Nuenen is zaterdagochtend vroeg een auto uitgebrand die midden in een weiland stond. Het lijkt erop dat het voertuig hier gedumpt is en in brand is gestoken.

De politie onderzoekt of de auto misschien betrokken is geweest bij een misdrijf.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

De auto in het weiland brandde helemaal uit (foto: Sem van Rijssel SQVision). vergroot

Verschillende brandweermannen hielpen het vuur te doven (foto: Sem van Rijssel SQVision). vergroot

De auto brandde helemaal uit (foto: Sem van Rijssel SQVision). vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

