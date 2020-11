Willem II ziet kansen na Griekse PSV-dreun: 'Je weet het nooit in het voetbal'

Ché Nunnely in de voorbereiding in actie tegen PSV (foto: OrangePictures). vergroot

Adrie Koster is er de persoon niet naar om nu met veel bombarie naar de wedstrijd tegen PSV toe te leven. Hij laat zich altijd met respect uit over de tegenstander, of dat nu de Eindhovenaren na een flinke zeperd in Europa zijn of een Haagse amateurclub in de beginfase van het bekertoernooi. Dus ook nu is Koster de gentleman die hij altijd is, al zal hij uit het zicht van de camera’s en de notitieblokken ook stiekem wel wilde plannen hebben voor zijn ploeg in het Philips Stadion.

Fabian Eijkhout Geschreven door

“Laat ik me maar op mijn eigen ploeg richten, daar heb ik mijn handen vol aan”, zegt Koster aan het einde van het perspraatje in aanloop naar de wedstrijd tegen PSV. De oefenmeester, met een verleden als speler en jeugdtrainer bij de tegenstander, weet heel goed dat hij met de resultaten van zijn eigen ploeg al helemaal niet hoog van de toren kan blazen. Los van het feit dat hij dat bij goede resultaten ook niet zou doen.

Wachten op privacy instellingen...

Hij had op donderdag natuurlijk gekeken naar de Europa League-wedstrijd van de Eindhovenaren in Griekenland. Op de vraag hoe hij nu naar die wedstrijd kijkt focust Koster zich op de goede eerste helft en somt hij de kwaliteiten van de ploeg van trainer Roger Schmidt op.

"Je ziet dat ze ruimtes weggeven op de counter, ruimtes waar ik in kan duiken."

Anders is het bij Ché Nunnely, die de 4-1 nederlaag ook bekeken heeft. Er komt een glimlachje op het gezicht van de vleugelspeler als het over dat duel gaat. “Dat ging snel hè, ze kregen snel drie doelpunten tegen”, zegt Nunnely, die ook gezien heeft waar de Grieken PSV vooral pijn deden. “Je ziet dat ze ruimtes weggeven op de counter, die ruimtes kunnen wij goed bespelen. Het zijn ruimtes waar ik goed in kan duiken.”

Nunnely heeft na vorig seizoen goede herinneringen aan spelen tegen PSV, hij scoorde beide Willem II-goals tijdens de 2-1 thuis zege. In Eindhoven verloor de Tilburgse ploeg kansloos, zoals het dat eigenlijk al jaren doet. De laatste keer dat Willem II niet met een nederlaag huiswaarts keerde was op 5 september 2000, toen de wedstrijd in 2-2 eindigde.

Dat PSV in Europees verband een flinke dreun te verwerken kreeg zegt volgens Koster weinig voor het Brabantse onderonsje. “Als speler – en dan praat ik uit mijn eigen verleden – wil je het liefst zo snel mogelijk weer een wedstrijd hebben. Dan kun je het van je af spelen, dat zal PSV ook willen doen. Ze hebben een brede selectie. Ondanks de problemen die ze hebben kunnen ze elke keer goede mensen neerzetten. Ze hebben heel veel mogelijkheden en heel veel kwaliteit.”

"Wij zijn zelf ook niet altijd even makkelijk als tegenstander."

Willem II won dit seizoen pas één keer in de eredivisie. Uit de laatste vijf wedstrijden wist het slechts twee punten te pakken. Toch is er vertrouwen in een goed resultaat tegen PSV. "We moeten van eigen kwaliteit uitgaan. Als we gewoon ons ding doen, moet het goedkomen. PSV is een topteam en het gaat lastig worden, maar er zijn zeker mogelijkheden”, zegt Nunnely.

Koster sluit zich aan bij de woorden van zijn aanvaller. “Dat het een lastige wedstrijd is moge duidelijk zijn, maar wij zijn zelf ook niet altijd even makkelijk als tegenstander. Je weet het nooit in het voetbal…”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.