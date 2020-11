Tamara haakt bandjes voor mondkapjes: 'Ideaal voor brildragers en tegen rode striemen'

Tamara doet er tien minuten over om een bandje voor een mondkapje te haken. (Foto: Tamara Pas) Met een knoop maakt Tamara haar gehaakte bandje vast. (Foto: Tamara Pas) De knopen die Tamara gebruikt voor haar gehaakte bandjes. (Foto: Tamara Pas) Volgende Vorige vergroot 1/3 Tamara doet er tien minuten over om een bandje voor een mondkapje te haken. (Foto: Tamara Pas)

Tamara haakt bandjes voor mondkapjes en ze vinden gretig aftrek op haar werk en in haar vriendenkring. "Ze zijn ideaal wanneer je een bril draagt, een gehoorapparaat gebruikt of gewoon pijnlijke oren wilt voorkomen. Die elastiekjes worden na uren dragen zo pijnlijk", legt ze uit

Tamara Pas (47) uit Roosendaal haakt al jaren. Dat deden haar oma en haar moeder en zo haakte Tamara op haar negende haar eerste trui. In de herfstvakantie gingen steeds meer mensen mondkapjes dragen. Ze hoorde de klachten over hoofdpijn en rode oren door knellende mondkapjes. "Ik dacht, ik ga banden haken aan de mondkapjes die je om je hoofd of nek kunt dragen. Weg is de hoofdpijn en de bril blijft ongehinderd zitten."

Blije collega's

De eerste enthousiaste gebruikers vond ze op haar werk. "Ik werk in verzorgingshuis De Bloemsevaert in Roosendaal. Inmiddels gebruiken tientallen collega's en bewoners mijn bandjes. Ik hoor ook vaak 'mag ik er eentje meenemen voor thuis of voor mijn neefje?' Ik vind dat alleen maar leuk en dan ga ik weer aan de slag voor een nieuwe lading."

De gehaakte bandjes kunnen om het hoofd of om de nek gedragen worden. (Foto: Tamara Pas) vergroot

Tamara maakt ze in allerlei kleuren. "Ik kan de mannelijke fysiotherapeut niet in een roze bandje laten lopen, toch?" Door al haar ervaring doet ze er ongeveer tien minuten over om een bandje te haken.

Ze maakt ook verschillende lengtes. "Kinderen hebben natuurlijk een kleiner hoofdje dan een volwassen man." Op haar werk liggen de bandjes voor iedereen voor het grijpen. 'Het werkt als een snoeppot. Iedereen mag pakken. Ze beheersen zich en worden geen graaiers. Ze weten dat ik er tijd en energie in steek. En ik vul 'de snoeppot' telkens weer aan."

