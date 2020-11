Wat hangt daar in het struikgewas? Geen kerstboom maar een mondkapjesboom

De moderne variant van de kerstboom;de coronaboom (foto: Arianne de Jong). Voorbijgangers hangen hun mondkapje massaal in de boom (foto: Arianne de Jong). Het heeft wel iets feestelijks al die mondkapjes in de boom (foto: Arianne de Jong). Volgende Vorige vergroot 1/3 De moderne variant van de kerstboom;de coronaboom (foto: Arianne de Jong).

Het is even twee keer kijken voor automobilisten die naar transferium De Vliert in Den Bosch rijden. Wat hangt daar in het struikgewas, vragen ze zich vast af. Dichterbij gekomen blijkt dat het een zee van mondkapjes is, die daar door één of meer mensen opgehangen zijn.

Wie er begonnen is om zijn mondkapje op te hangen is onbekend. Het transferium om de hoek wordt door automobilisten gebruikt om relatief goedkoop te parkeren als ze een dagje in het centrum van Den Bosch moeten zijn. Er rijdt om de haverklap een bus die de automobilisten naar de stad brengt.

Tijdens deze rit heen en terug is een mondkapje verplicht. De kans is dus groot dat na deze rit terug naar de auto het eerste mondkapje uit ballorigheid is opgehangen.

Feestelijk

Deze actie zorgde blijkbaar voor vermaak want toen de boom op schouderhoogte volgehangen was werden de naastgelegen bomen en struiken ook meegenomen. Het resultaat is een spontaan coronaproject van voorbijgangers die samen een eigentijds bijna feestelijk coronatafereel bouwen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.