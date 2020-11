Het is oorlog: zondagavond de laatste aflevering van Undercover

Het tweede seizoen van Undercover met Frank Lammers en Rico Verhoeven (foto: NyklyN/Undercover). vergroot

De laatste aflevering van het tweede seizoen van Undercover is zondagavond te zien op Netflix. Waar acteur Frank Lammers uit Mierlo in de eerste afleveringen maar spaarzaam in beeld kwam als de Brabantse drugscrimineel Ferry Bouwman, kwam hij later steeds uitgebreider aan bod. In veel Brabantse huiskamers staat de tv om 20.55 uur op Netflix.

De laatste aflevering heet 'oorlog' en er staat veel op het spel. Het gaat over wapenhandel, moord, noodweer, heel veel verraad en uiteraard drugscrimineel Ferry. Komt Ferry vrij of niet en neemt hij nog wraak nu hij voor de tweede keer door de Belgische rechercheur verraden is? Hier kun je alvast wat beelden van de laatste aflevering bekijken.

Netflix met zijn talloze films en series staat vooral bekend om te kunnen 'bingewatchen'. Dat wil zeggen dat je ongeremd afleveringen van een serie kunt kijken. Bij televisieseries moet je vaak een week wachten. Met de misdaadserie Undercover die in België en Nederland op Netflix te zien is, breekt Netflix met deze succesformule. Heel ouderwets plaatste Netflix iedere zondagavond om 20.55 uur een nieuwe aflevering.

Kritiek op Undercover

Ondanks deze ouderwetse strategie van uitzenden, bleef het kijkerspubliek massaal Undercover volgen. Vanuit Nederland klonk er aanvankelijk wel kritiek. Dat ging niet zozeer over de wekelijkse dosering van Undercover, maar over het overgrote Vlaamse aandeel acteurs in het begin. Dit kantelde toen de serie over de helft was en de spanning steeg en 'ons Fer' een steeds grotere rol kreeg.

Frank Lammers heeft al laten weten dat hij begonnen is aan de opnamen van Undercover 3.

