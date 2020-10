Frank Lammers kruipt weer in huid van Ferry Bouman, opnamen Undercover seizoen 3 gestart

Goed nieuws voor mensen die geen genoeg kunnen krijgen van de avonturen van Ferry Bouman: Frank Lammers is begonnen aan de opnamen voor Undercover 3. Dat laat de acteur uit Mierlo weten op Instagram.

“Nieuwe coupe, nieuwe serie”, vertelt Lammers in het filmpje op Instagram. Hij laat z’n korte haar zien en vertelt dat hij in een hotel in Brussel zit voor dag één van de opnamen van alweer het derde seizoen van Undercover.