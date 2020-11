'PSV haalt een ander niveau met Rosario, Gakpo en Dumfries erbij', zeggen Willy en René

Vreugde bij PSV (foto: Orange Pictures). vergroot

Na de Griekse tragedie van donderdag in de Europa Leaguewedstrijd tegen PAOK Saloniki maakte PSV zondagavond een prima indruk. Na een knappe eerste helft werd Willem II met 3-0 opzij gezet. Tot tevredenheid van de clubiconen Willy en René van de Kerkhof. Maar ze houden hun hart vast voor RKC. "Het ziet er niet best uit in Waalwijk."

"De eerste helft was prima van PSV, precies zoals de ploeg wil spelen onder Roger Schmidt. Je ziet dat je een ander niveau haalt in wedstrijden en dominant kan spelen als Pablo Rosario, Cody Gakpo en Denzel Dumfries erbij zijn. De eerste helft was heel goed."

Wachten op privacy instellingen...

Bij de tweede helft moeten we volgens broer René niet te lang stilstaan. "Die was matig. Ik vond Willem II daarin wel wat beter voetballen dan in de eerste helft. Het aanvalsduo Donyell Malen-Eran Zahavi moet nog meer een eenheid worden", benadrukt de flankaanvaller van weleer.

"Malen had zondag niet zijn dag, hij speelde niet af maar spelers die er beter voor stonden." Maar ook zijn aanvalspartner Zahavi maakte zondag geen grootse indruk. "Maar na die belabberde vertoning van vorige week donderdag was het belangrijk om zondag drie punten te pakken. Die hebben ze binnengehaald."

"Willem II gaat langzaam maar zeker beter voetballen."

PSV blijft door de zege staan op de derde plaats in de eredivisie, twee punten achter de koplopers Ajax en Vitesse. Willem II staat veertiende. "Maar Willem II gaat wel langzaam maar zeker beter voetballen", meent Willy.

"Zeker in het eerste kwartier van de tweede helft vond ik de ploeg zondag goed combineren. PSV liet de wedstrijd toen ook een beetje lopen, wat eigenlijk niet mag gebeuren. Maar na de terechte rode kaart voor Derrick Köhn - die overtreding viel mee, maar je moet dit soort dingen niet doen op het veld - was Willem II helemaal weg."

Wachten op privacy instellingen...

'Het ziet er niet best uit in Waalwijk'

RKC staat op de ranglijst een plaatsje onder Willem II. De ploeg van coach Fred Grim verloor dit weekend in Waalwijk van Sparta. Het duel eindigde in 0-2. Door die zege klimt Sparta uit de onderste regionen en springt de ploeg van Henk Fraser over RKC en Willem II naar de dertiende plaats.

Wachten op privacy instellingen...

"RKC heeft het tegen een mede-degradatiekandidaat gewoon laten liggen", vindt René. "Helaas voor RKC, er komen donkere wolken aan. Het is natuurlijk nog vrij vroeg in de competitie, dus laten we even afwachten. Maar het ziet er niet best uit in Waalwijk."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.