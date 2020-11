Kroegeigenaren schrikken zich rot van massale politie-inzet tijdens online bingo-avond

Wachten op privacy instellingen... Zeven politieauto's stonden zaterdagavond voor de deur van café Broers Volgende Vorige vergroot 1/2

Broers Kees en Piet van Strijp keken zaterdagavond vreemd op toen er opeens zeven politie-auto's voor hun café in Sint Hubert stonden. De twee kroegbazen waren bezig met een online liedjesbingo-avond totdat agenten daar abrupt een einde aan maakten. "Mag dit nog wel of niet?", vragen ze zich nu af.

Zo'n vierhonderd digitale bezoekers keken zaterdagavond naar de livestream van café Broers in Sint Hubert. "Net als tijdens de eerste lockdown doen we dit soort avonden wekelijks. Zo kunnen we toch nog iets met zijn allen doen, op een veilige manier", legt Kees van Strijp uit.

Toch kwam de politie met veel mankracht langs de dorpskroeg. "Er was een klacht vanwege geluidsoverlast binnengekomen. De muziek stond inderdaad wel hard. Er waren ook muzikanten voor livemuziek. Maar de coronaregels werden niet overtreden. De deuren van de zaak waren gesloten en er waren geen bezoekers binnen."

Boete

Volgens Kees was er negen man personeel in de feestzaal om de uitzending te regelen. "De uitzending werd stilgelegd door de agenten en al onze namen zijn genoteerd. Er werd verteld dat we mogelijk een boete kunnen verwachten. Die beslissing zou uiteindelijk aan de gemeente zijn."

Een woordvoerder van de gemeente vertelt aan Omroep Brabant dat het nog niet duidelijk is hoe de zaak wordt afgehandeld. Daar wordt maandagmiddag verder over gesproken. Kees denkt dat het allemaal een misverstand was en dat er binnenkort weer een live-uitzending mag worden gemaakt.

Illegaal feest in Mill

Eerder op de avond was er een illegaal feest in Mill. Een 20-jarige jongen gaf een feest voor zijn vrienden in een loods. "Dat was voordat de politie bij ons langskwam. Misschien waren ze daarom nog in alle paraatheid", zegt Kees. "Met onze uitzendingen hebben we het dorp altijd bij elkaar kunnen brengen en ook de gemeente steunde ons altijd daarin. Ik verwacht dan ook dat we volgende week weer kunnen uitzenden."

