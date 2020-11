Ook Fried van de Laar Racing Team laat Dakar Rally schieten

Jan en Ben van de Laar met hun truck in het Midden-Oosten tijdens de Dakar Rally van 2020. vergroot

Het Fried van de Laar Racing Team uit Best neemt in januari niet deel aan de Dakar Rally 2021. De broers Jan en Ben van de Laar bouwden een nieuwe truck, maar zien vanwege de coronacrisis af van het avontuur in Saoedi-Arabië. Eerder haakte Team de Rooy uit Son al af.

Het jaar 2020 stond bij het Fried van de Laar Racing Team in het teken van de bouw en ontwikkeling van een compleet nieuwe racetruck, maar met de eindstreep in zicht is toch besloten om niet mee te doen.

Vanwege de coronacrisis lijkt het de broers Van de Laar beter om thuis te blijven en hun aandacht te richten op hun aannemersbedrijf. “Wij hadden heel graag willen laten zien wat we kunnen", zegt Jan van de Laar. "Maar op dit moment heeft de gezondheid en veiligheid van onze mensen en van ons bedrijf onze hoogste prioriteit."

We doen dingen goed of we doen ze niet.

Eerder gaf Ben van de Laar al aan dat het team tegen praktische zaken aanliep in aanloop naar de Dakar Rally. Door de coronaperikelen was het lastiger organiseren. “Wij doen dingen goed of we doen ze niet", zegt de broer van Jan. "En nu voelt het gewoon niet goed."

Het Fried van de Laar Racing Team doet niet mee aan de Dakar Rally 2021. vergroot

Eerder liet Team de Rooy uit Son al weten dat ze niet mee zouden doen aan de Dakar Rally van 2021. Ook hier speelt de coronacrisis de hoofdrol. Zij vinden het 'niet gepast' om in tijden van crisis mee te doen aan de zwartste rally ter wereld. Van de Brabantse truckers gaat nu alleen nog het team van Maurik van den Heuvel uit Boekel. Ook hij bouwde een nieuwe racetruck.

Maurik van den Heuvel tijdens een eerdere Dakar Rally. vergroot

