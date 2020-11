Frans en Maris zijn 12,5 jaar getrouwd: dat verdient wel een taart

Frans en zijn Maris krijgen taart. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Feest in huize Bauer. Het is maandag precies 12,5 jaar geleden dat Frans en 'zijn Maris' in het huwelijksbootje stapten in Oudenbosch. Reden genoeg voor Omroep Brabant om langs te gaan met een overheerlijke taart. "Het lijkt allemaal gisteren", zegt Frans.

Het stel zit op deze bijzondere huwelijksdag midden in een verbouwing. Daarom vieren de twee het in een ander huis in hun thuisdorp Fijnaart, samen met hun vier zoons.

Ondanks dat ze elkaar door en door kennen, wist Mariska haar Frans nog te verrassen. Ze deed in het geheim mee aan het televisieprogramma The Masked Singer.

