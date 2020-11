Coronatestlocatie draait weer na vernieling met vuurwerkbom: 'We gaan gewoon door'

Glassplinters en een ster in de ruit van het medisch centrum Beek en Donk herinneren nog aan de door zware vuurwerkbom vernielde coronatestlocatie. Vrijdagnacht werd de kantoorunit zo ongeveer opgeblazen. Maar huisarts Geert Oerlemans zit niet bij de pakken neer. Ondertussen staat er een nieuwe kantoorunit en wordt er alweer op corona getest.

Zaterdagmiddag is er op het parkeerterrein bij het Medisch Centrum een nieuwe kantoorunit geplaatst en ingericht. Maandagmorgen is er weer met coronatesten begonnen. "Het is druk, tientallen mensen laten zich vanuit de auto testen." De vraag naar testen in Beek en Donk komt vooral van bedrijven die medewerkers laten onderzoeken op corona. "De uitslag is er al een kwartier later", zegt Oerlemans.