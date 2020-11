Coronanieuws: 747 nieuwe besmettingen in Brabant, Kamer heeft geen trek in avondklok

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Weer minder besmettingen: 747 in Brabant, tegenover 773 maandag.

Landelijk zijn er 4695 nieuwe coronagevallen gemeld.

Er komen voorlopig geen extra, strengere maatregelen in bepaalde regio's.

'GGD's dreigen het zicht op het virus te verliezen door commerciële tests'.

We werken veel thuis, maar de meeste thuiswerkplekken zijn nog steeds niet goed ingericht.

18.20 - Antistoffen uit bloedplasma klaar voor gebruik

Mensen met een verzwakte afweer kunnen per direct behandeld worden met antistoffen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. De antistoffen zijn de afgelopen maanden uit bloedplasma gehaald van mensen die de ziekte hebben doorgemaakt.

Bloedbank Sanquin heeft de afgelopen maanden 4000 doses van de antistoffen geproduceerd en denkt dat daar tot januari nog eens 4000 bij komen. De voorraad is dus beperkt, zeker omdat een patiënt naar verwachting elke maand moet worden behandeld.

Een werkgroep keek de afgelopen tijd wie er in aanmerking moet komen voor preventieve behandeling met de antistoffen. Besloten is om in te zetten op zwakke mensen, die bijvoorbeeld in een kankerbehandeling zitten of net een transplantatie hebben ondergaan.

"Knap werk, en veel dank aan iedereen die bloed doneerde", zegt coronaminister Hugo de Jonge. "Nu snel door naar de volgende stap: starten met deze innovatieve behandeling."

17.45 - Bonus voor Eindhovense boa’s

Ook de Eindhovense boa’s krijgen een eenmalige toelage van 300 euro voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Eindhoven sluit hierbij aan op de toelage die de politiemedewerkers en boa’s in andere steden krijgen.

“Hiermee willen we als college van burgemeester en wethouders onze waardering en erkenning geven aan de bijzondere inzet van onze handhavers die, vaak schouder aan schouder met politiemedewerkers, in coronatijd hebben geleverd en nog altijd leveren”, aldus burgemeester John Jorritsma. “Onze ongeveer 80 BOA’s werken bij uitstek in de frontlinie op het gebied van handhaving, leefbaarheid en gezondheid en worden daar direct geconfronteerd met de extra druk vanuit inwoners. Dat is altijd al een uitdaging maar in deze tijd een extra pittige klus.”

17.40 - Tweede Kamer spreekt zich uit tegen avondklok

De kans dat er in de toekomst een avondklok wordt ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lijkt klein. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich er dinsdag tegen uit.

Het kabinet zei vorige week een avondklok te overwegen voor de regio's waar de meeste coronabesmettingen plaatshebben. Dat zou geregeld kunnen worden via de wet waarmee in Nederland de noodtoestand kan worden uitgeroepen. Daarbij zou het parlement formeel geen inspraak hebben.

Dit leidde tot stevige kritiek in de Kamer. Niet alleen de oppositie trok fel van leer. D66-voorman Rob Jetten merkte op dat er net een "maandenlange discussie" is geweest over de coronanoodwet, waarmee juist inspraak van de Kamer op de coronamaatregelen is geregeld. "En dan een avondklok willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!".

Nu schaart een meerderheid van de Kamer zich dus achter een oproep van Geert Wilders om ³berhaupt geen avondklok in te voeren. Volgens de PVV-voorman is het niet alleen een "disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel", maar is er ook "volgens het OMT geen medische basis" voor.

17.15 - Kamer wil meldplicht voor bedrijven met veel coronagevallen

De Tweede Kamer wil dat een meldplicht komt voor bedrijven waar zogenoemde clusters van coronabesmettingen voorkomen onder het personeel. Een meerderheid stemt in met een voorstel daartoe van Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Een meldplicht helpt volgens Ouwehand om met name arbeidsmigranten beter te beschermen tegen het coronavirus. Zij vormen nog altijd een risicogroep, constateert ook het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over maatregelen tegen de uitbraak.

De GGD'en en het RIVM zijn volgens Ouwehand afhankelijk van informatie die bedrijven zelf geven over besmettingen onder hun medewerkers. Een meldplicht kan deze instanties helpen om daar zicht op te houden, zegt zij.

17.00 - Aantal zorgmedewerkers met corona stijgt tot boven de 50.000

Meer dan 50.000 mensen die in de zorg werken, hebben het coronavirus opgelopen. Het virus is sinds het begin van de uitbraak vastgesteld bij 53.844 zorgmedewerkers. Vorige week stond de teller op 47.755. Dat betekent dat het aantal besmettingen onder zorgmedewerkers met 6089 is gestegen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Een week eerder steeg het aantal positief geteste zorgmedewerkers met 6859, van 40.896 naar 47.755. In de afgelopen acht maanden werden 637 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen, een toename van 17 ten opzichte van vorige week. Van vijftien mensen die in de zorg werken, is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69.

15.30 Reproductiegetal coronavirus zakt tot onder de 1

Het coronavirus verspreidt zich steeds langzamer. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is volledig gedaald tot onder de 1, en dat is voor het eerst sinds half juni.

Het getal staat nu op 0,91. Dat betekent dat 100 besmette personen 91 anderen besmetten, die op hun beurt ongeveer 83 anderen aansteken. Zo gaat het virus steeds langzamer rond en kan de uitbraak doven. Het getal is een schatting, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat ervan uit dat het getal tussen 0,89 en 0,93 zit.

15.15 - Meeste nieuwe besmettingen in Utrecht

De provincie Utrecht noteerde de meeste positieve tests: 400. Rotterdam-Rijnmond telde 393 nieuwe gevallen en Haaglanden 388. Daarna volgen Midden- en West-Brabant, waar 350 besmettingen aan het licht kwamen, en Twente met 348 positief geteste personen. In de gemeente Amsterdam steeg het aantal besmettingen met 253.

15.13 - Afgelopen week minder dan 44.000 nieuwe coronagevallen

Ruim 43.600 positieve coronatests werden afgelopen week geregistreerd. Het exacte cijfer komt later dinsdag in

de wekelijkse update van het RIVM.

Het aantal nieuwe gevallen ligt aanzienlijk lager dan vorige week. Toen meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen. De week daarvoor registreerde het instituut een recordaantal van 67.542 nieuwe gevallen.

15.04 - 4695 nieuwe besmettingen

Er zijn 4695 nieuwe coronagevallen bijgekomen afgelopen etmaal. Dat is bijna gelijk aan maandag. Het RIVM meldde toen 4701 gevallen. Dat waren er eerst 4709, maar dat is dinsdag bijgesteld. In Brabant zijn mensen 747 positief getest, tegenover 773 maandag.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98. Het R-getal is voor het eerst onder de 1 gezakt, schrijft de NOS.

14.47 - 'Geen reden om in te grijpen bij nertsenhouderijen'

Deskundigen die het kabinet adviseren over het coronavirus zien geen reden om extra maatregelen te nemen bij nertsenhouderijen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

De Jonge moest komen uitleggen waarom Nederland vasthoudt aan plannen om pas volgend jaar alle nertsenhouderijen te sluiten. In Denemarken raakten onlangs mensen na contact met nertsen besmet met een gemuteerde variant van het coronavirus. Een deel van het land moest daarom vrijwel volledig op slot.

De deskundigen die het kabinet heeft geraadpleegd zien in Nederland evenwel 'geen aanvullende risico's' voor de volksgezondheid, zegt De Jonge. De maatregelen die dit voorjaar al werden genomen nadat in Nederland de eerste besmettingen bij nertsen waren ontdekt, 'zouden afdoende moeten zijn', aldus de minister. In Brabant werden er ruim 40 nertsbedrijven geruimd waar coronabesmettingen waren.

14.42 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 22 afgenomen, van 2317 tot 2295, en is nu weer op hetzelfde niveau als zondag. De afname deed zich vooral voor op verpleegafdelingen. Op intensivecareafdelingen liggen nu 598 Covid-patiënten, 2 minder dan maandag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend.

14.08 - 'Nu geen avondklok ingevoerd'

Het kabinet overweegt momenteel niet om in bepaalde regio's strengere coronamaatregelen te treffen. Dat is gezien de dalende cijfers nu niet nodig, zei minister Hugo de Jonge dinsdag na overleg over de coronacrisis.

"Wat we zien is dat er een forse daling is ingezet", aldus De Jonge. "Dat is belangrijk. Een daling in het aantal besmettingen, in het aantal ziekenhuisopnames. Een daling in alle regio's." De daling betekent volgens De Jonge ook dat 'we heel voorzichtig naar december kijken, wat er vanaf welk moment mogelijk zou kunnen zijn. Daar nemen we volgende week een besluit over'.

13.50 - 'Voorrang voor zorgmedewerkers en leraren bij vaccin'

Als een coronavaccin beschikbaar komt, zouden mensen die in de zorg en het onderwijs werken voorrang moeten krijgen bij de inentingen. Dat vinden hun vakbonden.

Zorgvakbond FNV Zorg & Welzijn zegt dat het niet alleen over de gezondheid van de medewerkers gaat, maar ook over de gezondheid van 'de meest kwetsbare mensen voor wie ze zorgen'. "Het beschermt op twee manieren, naar de medewerker en naar de patiënt. Als het vaccin aan de orde is, zullen we voorrang zeker aan de orde stellen", laat bestuurder Elise Merlijn van de bond weten. Ook zorgvakbond CNV Zorg & Welzijn hoopt dat mensen die in de zorg werken straks voorrang krijgen bij een vaccinatie, mede 'omdat het ziekteverzuim in de zorg al enorm hoog is'.

Onderwijsbond AOb zegt dat 'leerkrachten door moeten blijven werken onder ingewikkelde omstandigheden'. "Als je dat van ze vraagt, is het ook logisch dat ze voorrang krijgen bij vaccinaties."

13.32 - Minder banen en meer WW door coronacrisis

125.000 Nederlandse banen zijn tussen februari en eind juli verdwenen als gevolg van de coronacrisis. Ook liep het aantal WW-uitkeringen in de sectoren waarin de banen verdwenen flink op. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV becijferd. De meeste banen verdwenen in sectoren die getroffen werden door de coronacrisis, zoals de horeca.

13.05 - 'Virus sterft pas als 70 procent zich vaccineert'

Mocht het vaccin tegen het coronavirus van Pfizer op de markt worden toegelaten, dan moet zeker 70 procent van de bevolking ermee worden ingeënt om het virus ook werkelijk helemaal uit te doven. Alleen dan kan het niet genoeg mensen meer vinden om te blijven bestaan. Dat zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie in Groningen. Ze gaat daarbij wel uit van de werking bij 90 procent van de geïnjecteerden, waarvan bij Pfizer sprake is.

12.54 - 'Profvoetballers tevreden over corona-aanpak'

Een ruime meerderheid van de Nederlandse profvoetballers kan zich vinden in de manier waarop het betaald voetbal met de coronamaatregelen omgaat. Dat meldt vakbond VVCS op basis van een enquête waaraan 350 spelers meewerkten. "92 procent toont zich tevreden tot zeer tevreden over de wijze waarop bij hun club wordt omgegaan met het coronavirus", is de conclusie.

12.44 - Eurosonic Noorderslag gaat digitaal

De 35e editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen wordt volledig digitaal. Het festival zou eerst in aangepaste vorm deels fysiek en deels online zijn, maar vanwege de huidige coronamaatregelen is gekozen voor een digitale editie.

11.50 - 390 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 43 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 390 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Twaalf coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 55 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en 4 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

10.00 - Artis moet mensen ontslaan

Artis moet noodgedwongen 20 tot 40 banen schrappen. De Amsterdamse dierentuin lijdt als gevolg van de coronacrisis een miljoenenverlies. De komende tijd moet duidelijk worden hoeveel medewerkers precies hun baan kwijtraken, meldt directeur Rembrandt Sutorius.

De dierentuin moest vorige week voor de tweede keer dit jaar de deuren sluiten. Het aantal bezoekers is gehalveerd en er komen eveneens veel minder inkomsten binnen van evenementen, horeca en zaalverhuur.

09.44 - 'Verhoog huur in coronatijd niet'

SP, Leefbaar 's-Hertogenbosch en De Bossche Groenen willen dat de huur voor mensen met een sociale huurwoning in Den Bosch niet omhoog gaat in deze coronatijd. Ze verzoeken het college van B en W om de huurverhoging terug te draaien.

08.14 - FrieslandCampina schrapt 1000 banen

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa 1000 banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Volgens de onderneming raakt de viruspandemie de resultaten en is daarom besloten om besparingsmaatregelen, die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, nu al in gang te zetten.

Waar mogelijk zal het banenverlies worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten. FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan ongeveer 24.000 medewerkers.

07.50 - 'GGD verliest zicht op virus door commerciële testen'

Door de groei van het aantal commerciële teststraten en testen door bedrijven zelf dreigen de GGD's het zicht te verliezen op de ontwikkeling van het coronavirus. Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Doordat ruim een derde van alle coronatests niet door de gezondheidsdiensten worden uitgevoerd en niet alle resultaten bij de GGD's worden gemeld, is niet alles over de mate van verspreiding bekend.

Hoewel aanbieders van commerciële testen verplicht zijn positieve gevallen te melden bij de GGD's, is dat nog niet centraal geregeld en verloopt dat traject moeizaam. Experts vrezen dat hierdoor een vertekend beeld ontstaat van de besmettingscijfers.

Volgens EenVandaag worden er wekelijks zo'n 170.000 commerciële coronatests uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan strengere richtlijnen voor particuliere testlocaties en aan een portal, waarop externe partijen hun uitslagen kunnen melden. Die moet eind deze maand klaar zijn.

06.00 - 'Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel'

Bijna een op de drie mantelzorgers met een baan zit tegen een burn-out aan. Veel werkende mantelzorgers komen in de knel met hun zorgtaken door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV. Dinsdag is het de Dag van de Mantelzorg.

"De coronacrisis plaatst mantelzorgers voor totaal nieuwe problematiek. Dagbestedingen die ineens gesloten zijn, belemmerende regels die zorgtaken bemoeilijken", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij spreekt van alarmerende cijfers. "Zorgwekkend. De werkende mantelzorgers is een onderbelichte groep die momenteel de ruggengraat van de samenleving vormt."

05.00 - Meeste thuiswerkplekken nog niet goed ingericht

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers werkt sinds de coronacrisis deels of gedeeltelijk thuis. Maar dat doen ze vaak wel gebogen over keukentafels, wippend op eetkamerstoelen of onderuitgezakt op de bank.

Slechts een op de drie heeft alle benodigdheden voor een goede thuiswerkplek, schrijft De Telegraaf.

04.00 - Wintersport op de helling, pistes niet voor Kerst open

De wintersport dreigt dit seizoen in het water te vallen door de aanhoudende reisbeperkingen. Oostenrijk en Zwitserland openen op zijn vroegst pas met de kerst de pistes, als alle seinen op geel staan. Frankrijk en Italië zijn door de lockdowns voorlopig helemaal onzeker.

Dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf in de reisindustrie in Nederland en in de Alpen. De skigebieden vrezen dat de hele kerstvakantie wegvalt.

03.30 - Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod

Het kabinet overlegt dinsdag nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo'n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt, maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben.

03.30 - Aantal nieuwe coronagevallen daalt flink, later dinsdag de weekcijfers

Het coronavirus lijkt op zijn retour. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 45.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Het exacte cijfer komt later dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

