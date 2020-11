'Geen scholen dicht of avondklok nodig in de regio's door dalende coronacijfers'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Strengere coronamaatregelen in de regio's, zoals sluiting van scholen en een avondklok, zijn momenteel niet nodig volgens het kabinet nu de coronacijfers dalen. Dat zei minister Hugo de Jonge dinsdag na overleg over de coronacrisis. De regio Midden- en West-Brabant was een van de regio's waar het er om zou spannen of die extra maatregelen nodig waren.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

"Wat we zien, is dat er een forse daling is ingezet", aldus De Jonge. "Dat is belangrijk. Een daling in het aantal besmettingen, in het aantal ziekenhuisopnames. Een daling in alle regio's."

Een week geleden hield burgemeester Weterings van Tilburg als voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant nog de adem in. Hij kon zich goed voorstellen dat het extra pakket aan strengere maatregelen ook voor de Brabantse regio's zou gaan gelden. "Ik denk dat we er nu nét onder zitten", zei hij toen.

Het aantal besmettingen moest snel omlaag, betoogde hij, om te zorgen dat de Brabantse regio's niet in een strenge lockdown terecht zouden komen. Dat lijkt nu dus gelukt. Er is een daling ingezet.

Mogelijke versoepelingen in december

De daling betekent volgens De Jonge ook dat 'we heel voorzichtig naar december kijken, wat er vanaf welk moment mogelijk zou kunnen zijn. Daar nemen we volgende week een besluit over'.

Over wat voor soort versoepelingen er dan wordt nagedacht voor december, daar wilde hij niet op vooruit lopen. "Stap voor stap. We moeten eerst zien hoe die daling doorzet. We moeten waakzaam zijn, volhouden." Want hoewel het aantal besmettingen flink is gedaald de afgelopen dagen 'is het aantal besmettingen nog steeds hoog', benadrukt De Jonge.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.