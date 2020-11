Coronanieuws: meeste thuiswerkplekken nog steeds niet goed ingericht

Foto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Weer minder besmettingen maandag: 775 in Brabant, tegenover 933 zondag.

Landelijk werden maandag met 4709 nieuwe besmettingen bijna 1000 besmettingen minder gemeld dan zondag.

We werken veel thuis, maar de meeste thuiswerkplekken zijn nog steeds niet goed ingericht .

08.14 - FrieslandCampina schrapt 1000 banen

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa 1000 banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Volgens de onderneming raakt de viruspandemie de resultaten en is daarom besloten om besparingsmaatregelen, die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, nu al in gang te zetten.

Waar mogelijk zal het banenverlies worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten. FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen en biedt werk aan ongeveer 24.000 medewerkers.

07.50 - GGD verliest zicht op virus door commerciële testen

Door de groei van het aantal commerciële teststraten en testen door bedrijven zelf dreigen de GGD's het zicht te verliezen op de ontwikkeling van het coronavirus. Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek. Doordat ruim een derde van alle coronatests niet door de gezondheidsdiensten worden uitgevoerd en niet alle resultaten bij de GGD's worden gemeld, is niet alles over de mate van verspreiding bekend.

Hoewel aanbieders van commerciële testen verplicht zijn positieve gevallen te melden bij de GGD's, is dat nog niet centraal geregeld en verloopt dat traject moeizaam. Experts vrezen dat hierdoor een vertekend beeld ontstaat van de besmettingscijfers.

Volgens EenVandaag worden er wekelijks zo'n 170.000 commerciële coronatests uitgevoerd.

06.00 - 'Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel'

Bijna een op de drie mantelzorgers met een baan zit tegen een burn-out aan. Veel werkende mantelzorgers komen in de knel met hun zorgtaken door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV. Dinsdag is het de Dag van de Mantelzorg.

"De coronacrisis plaatst mantelzorgers voor totaal nieuwe problematiek. Dagbestedingen die ineens gesloten zijn, belemmerende regels die zorgtaken bemoeilijken", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij spreekt van alarmerende cijfers. "Zorgwekkend. De werkende mantelzorgers is een onderbelichte groep die momenteel de ruggengraat van de samenleving vormt."

05.00 - Meeste thuiswerkplekken nog niet goed ingericht

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers werkt sinds de coronacrisis deels of gedeeltelijk thuis. Maar dat doen ze vaak wel gebogen over keukentafels, wippend op eetkamerstoelen of onderuitgezakt op de bank.

Slechts een op de drie heeft alle benodigdheden voor een goede thuiswerkplek, schrijft De Telegraaf.

04.00 - Wintersport op de helling, pistes niet voor Kerst open

De wintersport dreigt dit seizoen in het water te vallen door de aanhoudende reisbeperkingen. Oostenrijk en Zwitserland openen op zijn vroegst pas met de kerst de pistes, als alle seinen op geel staan. Frankrijk en Italië zijn door de lockdowns voorlopig helemaal onzeker.

Dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf in de reisindustrie in Nederland en in de Alpen. De skigebieden vrezen dat de hele kerstvakantie wegvalt.

03.30 - Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod

Het kabinet overlegt dinsdag nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo'n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt, maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben.

03.30 - Aantal nieuwe coronagevallen daalt flink, later dinsdag de weekcijfers

Het coronavirus lijkt op zijn retour. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 45.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Het exacte cijfer komt later dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

