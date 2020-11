Einde supermarktsoap Reek in zicht, er komt toch een Aldi

Er komt toch een tijdelijke Aldi-supermarkt in Reek. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag bekendgemaakt. Ondanks de vele bezwaren van concurrerende supermarkten geeft het college nu toestemming, omdat de Aldi maar vijf jaar blijft staan in plaats van tien.

Na afloop van de periode van vijf jaar wordt de locatie weer in zijn oude staat hersteld. Wethouder Hans Vereijken: “Hiermee is duidelijk dat de locatie echt tijdelijk is en straks weer hersteld wordt als weiland. Juist het wijzigen van de duur van de tijdelijke winkel van tien naar vijf jaar heeft het college over de streep getrokken.”