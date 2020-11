Jan (78) en Kitty (72) verjagen overvallers uit hun huis, verdachte uit Helmond opgepakt

De politie heeft maandag een verdachte opgepakt voor de woningoverval op een ouder echtpaar aan de Scheepstal in Helmond, begin oktober. Het gaat om een 26-jarige man uit Helmond.

'Voor d'n duvel niet bang'

"Het was kwart over zes en ik hoorde geschreeuw. Hij riep: ‘Kitty! Kitty!’ en ik hoorde herrie dus ik dacht dat mijn man gevallen was", vertelde Kitty op de dag van de overval aan Omroep Brabant. “De mannen bedreigden Jan en riepen dat hij zijn handen op zijn rug moest doen. Ze hadden tie wraps bij zich. Maar hij weigerde en zei: ‘Wat denken jullie wel?! Ik dacht het niet’. Hij is voor d’n duvel niet bang!”