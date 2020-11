Omstreden advocaat gestoken met schaar, drie maanden cel geëist

De politie in actie na de steekpartij aan de Crabethstraat in Eindhoven (archieffoto: Dave Hendriks). vergroot

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Breda drie maanden cel geëist tegen een man die vorig jaar januari een Eindhovense advocaat met een schaar zou hebben gestoken. Het slachtoffer werd in zijn eigen kantoor op verschillende plekken in zijn lichaam geraakt.

Volgens het OM heeft de Eindhovense verdachte zich schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling en bedreiging. Er was poging tot doodslag ten laste gelegd. De 59-jarige man was een cliënt van de advocaat. Hij wilde zijn gram halen, omdat hij niet tevreden was over hem.

'Geen 90.000 euro schadevergoeding'

De raadsman vindt dat het slachtoffer recht heeft op een reputatieschadevergoeding van 90.000 euro, maar dat verzoek legde het OM naast zich neer. Wel zou de verdachte hem 1000 euro vanwege immateriële schade moeten overmaken. Ook de kosten voor de broek van de advocaat, die beschadigd werd bij de steekpartij, zouden vergoed moeten worden. De advocaat sluit niet uit dat hij de schadevergoeding mogelijk via een andere procedure probeert te krijgen.

Verhaal halen op kantoor

De advocaat verdedigde hem in een zaak, maar hij had een termijn waarbinnen hoger beroep moest worden aangetekend overschreden. Zijn cliënt kreeg vervolgens bezoek van een deurwaarder. Daarna ging hij verhaal halen in het kantoor van de advocaat aan de Crabethstraat in Eindhoven. "Hij zei dat ik hem als eerste had aangevallen, maar diverse getuigen hebben het anders gezien", aldus de advocaat.

Het slachtoffer kwam onlangs nog in het nieuws door een uitspraak van de Raad van Discipline in Den Bosch. Die wil hem schorsen en schrappen als advocaat. Tegen beide uitspraken is de Eindhovenaar in beroep gegaan. Volgens de Raad van Discipline heeft hij het ambt bezoedeld door een aantal, al dan niet bewezen, delicten en administratieve fouten.

