Personeel jeugdgevangenis Hey-Acker gegijzeld en mishandeld: 18 maanden cel geëist

Justitie heeft dinsdag achttien maanden jeugdgevangenis geëist tegen een 18-jarige jongen, omdat hij wordt gezien als de voornaamste aanstichter voor een uiterst gewelddadige dag in de jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Daarbij werd een medewerker gegijzeld en andere personeelsleden bedreigd en mishandeld. Ook werd een slagveld aangericht in de gezamenlijke leefruimte van de jongeren.

Het wordt de verdachte vooral 'zeer kwalijk' genomen dat hij tijdens de geweldsexplosie in mei dit jaar een medewerker van de jeugdgevangenis gijzelde. “De man was zijn leven niet meer zeker”, aldus de officier van justitie. Een arrestatieteam moest hem bevrijden.

Een tweede verdachte van 20 jaar oud komt op 19 november voor de rechter. De zaak tegen een derde jongen die hierbij betrokken zou zijn geweest, is geseponeerd.

Personeel bedreigd en mishandeld

Op 14 mei werden in Den Hey-Acker in totaal vijf personeelsleden bedreigd en/of mishandeld. De jongen die dinsdagmorgen terechtstond, moest zich ook verantwoorden voor brandstichting en het kort en klein slaan van de inboedel van de gevangenis.

Bij Den Hey-Acker wilde die dag niemand zeggen wat er was gebeurd. Het enige dat werd losgelaten, was dat de politie werd ingeschakeld omdat het een medewerker van de gevangenis niet meer lukte om vanaf een afdeling contact te maken met ander personeel. En dat er een intern onderzoek zou worden ingesteld. Justitie sprak van een 'acute situatie', de politie had het over een 'gijzelingssituatie.'

Advocaat wil vonnis afwachten

Michiel Kuyp, de advocaat van de verdachte, wil geen commentaar geven op de eis die is uitgesproken. Hij wil het vonnis, over twee weken, afwachten.

