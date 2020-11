Dommelen brandhaard van autobranden: 'Ik heb geen oog meer dichtgedaan'

Foto: Rico Vogels / SQ Vision vergroot

Opnieuw was het maandagnacht raak in Dommelen. Voor de tiende keer in zeven jaar tijd was er een autobrand. De Kia Picanto van Britt Davids ging rond halftwee 's nachts voor haar deur in vlammen op. Een zwartgeblakerde parkeerplaats is alles wat nog herinnert aan haar wagentje. "Ik heb geen oog meer dicht gedaan na de brand", zegt ze.

In de video kijkt Britt terug op de akelige nacht die ze heeft beleefd:

Gelukkig heeft Britt bewakingscamera's bij haar hoekhuis in Valentijndal hangen. Op de beelden is te zien hoe een man met een hoodie en zijn gezicht bedekt, dus onherkenbaar, benzine over de wagen van Britt giet. De brandstichting gaat razendsnel en duurt nog geen minuut. Als het vuur is aangestoken, rent de dader hard weg. De beelden mogen nog niet worden vrijgegeven, de politie gebruikt ze om de dader op te sporen.

Meer slachtoffers

Britt, nog vol met adrenaline door de brand, heeft de hele dag aanloop van mensen die haar een hart onder de riem komen steken. In de wijk hoef je niet lang te zoeken naar slachtoffers van autobranden. Een vriendin van Britt, die dinsdagmiddag op bezoek is, vertelt dat haar auto in januari van dit jaar is afgebrand. De dader is nooit gepakt. De impact is enorm. Pas nu, bijna een jaar later, durft ze misschien weer een auto te gaan kopen.

Britt zelf lag te slapen toen haar wagen in de fik werd gezet. Gelukkig zag een buurvrouw de vlammen en waarschuwde haar. "De brand had zomaar kunnen overslaan naar mijn huis", zegt ze. Buurman Maus hoorde het klappen van de banden en werd wakker. "Ik ben even gaan kijken, maar we zijn er hier al aan gewend, ik heb het al zo vaak gezien." Zelf was hij jaren geleden slachtoffer van een autobrand in de wijk.

Geen cent van de verzekering

Britt is WA-verzekerd en krijgt dus geen cent van de verzekering. "Toevallig heb ik vorige week overwogen om de auto beter te verzekeren. Had ik het maar gedaan", verzucht ze. Ook had ze haar auto een paar weken geleden nog een grote beurt gegeven. Omdat de distributieriem vervangen moest worden, kostte dat 800 euro. Achteraf weggegooid geld.

De slachtoffers zeggen niet te weten wie er achter de autobranden zit. Opvallend is dat de methode van aansteken deze keer anders was. Bij vorige autobranden werd steeds een aanmaakblokje bij het linkervoorwiel aangestoken. Bij Britt is er dus benzine over de auto gegoten.

De jonge vrouw kan er nog om lachen en grapjes maken. "Vanmorgen zeiden we nog dat we met een barbecuestick moeten proberen om een pakje sigaretten uit de auto te vissen dat er nog in lag", zegt Britt lachend. Maar vervolgens voegt ze er op serieuze toon aan toe dat ze vannacht waarschijnlijk slecht zal slapen. "Wacht maar, de klap moet nog komen', zegt haar vriendin die uit ervaring spreekt.

