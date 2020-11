Opluchting bij Jan (78) en Kitty (72) na woningoverval: 'Ze hebben de lange gepakt! Nu de korte nog'

Foto: SQ Vision Mediaprodukties vergroot

"Ze hebben die lange! Die ene die me in m'n gezicht sloeg", vertelt Kitty opgelucht. Dinsdag werd bekend dat een 26-jarige man is opgepakt voor de overval op het huis van de 72-jarige Helmondse en haar man Jan (78) aan de Scheepstal in Helmond.

Op donderdagochtend 1 oktober stonden Kitty en Jan oog in oog met twee jonge overvallers. De mannen droegen bivakmutsen en waren bewapend. “De mannen bedreigden Jan en riepen dat hij zijn handen op zijn rug moest doen. Ze hadden tie wraps bij zich. Maar hij weigerde en zei: ‘Wat denken jullie wel?! Ik dacht het niet’. Hij is voor d’n duvel niet bang!” Het stel bood zoveel weerstand dat de twee zonder buit afdropen.

De twee zijn heel blij met de arrestatie. Kitty werd maandag gebeld door de politie. "Ze hebben hem gepakt, de lange! De ene was lang en de andere kort. Die lange heeft mij nog in mijn gezicht geslagen", vertelt ze boos. "Het is echt een opluchting. Echt heel fijn."

"Die twee zullen elkaar wel kennen, anders gaan ze niet samen op pad."

De 26-jarige man uit Helmond blijkt een bekende van de politie te zijn. "Hij had al meer delicten op zijn naam staan", aldus Kitty. "Ik weet niet of de politie die andere overvaller al op het oog heeft. Maar ze doen goed hun best en leveren geweldig werk. Die twee zullen elkaar wel kennen, anders gaan ze niet samen op pad."

De 72-jarige beseft dat de overval ook heel anders had kunnen aflopen. "Het had mis kunnen gaan, maar op dat moment dacht ik daar helemaal niet aan. Voor de 26-jarige verdachte heeft ze een duidelijke boodschap: "Hij kan beter gaan werken in plaats van mensen lastigvallen en angst aanjagen. Natuurlijk ben ik boos en vind ik dat hij flink gestraft moet worden. Maar ik ben niet haatdragend."

"Ik denk dat ieder mens geboren wordt zonder kwaad in zich."

De Helmondse gaat uit van het goede in mensen. "Ik denk dat ieder mens geboren wordt zonder kwaad in zich. Hoe komt zo’n jongen in hemelsnaam op het idee om dat soort dingen te gaan doen? Er zijn veel slechte mensen, maar er zijn ook heel veel goeie en lieve mensen", stelt ze.

Kitty en Jan zijn direct na de overval gewoon weer aan het werk gegaan. "Iedereen zegt dat ze niets aan me merken. Mijn man en ik zijn er eigenlijk heel rustig onder", vertel ze. "Eigenlijk is het een geluk dat we zo zijn. Ik heb mezelf voorgenomen dat ik me niet bang ga laten maken."

