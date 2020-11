Woonkamer uitgebrand in Den Bosch: bewoonster vlucht via balkon naar beneden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand in flat Den Bosch

Een woonkamer in een appartement aan de Commissaris De Quaylaan in Den Bosch is woensdagochtend uitgebrand. Rond zes uur kreeg de brandweer de melding van de brand in de woning op de derde verdieping van het appartementencomplex. De bewoonster kon zichzelf redden door van haar balkon naar een verdieping lager te zakken.

Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Of en hoe zwaar haar verwondingen zijn, is niet duidelijk. Ze heeft wel rook ingeademd, zegt de brandweer.

De derde en vierde verdieping van het flatgebouw is enige tijd ontruimd geweest. Tegen half zeven was de brand onder controle en kon het overgrote deel van de bewoners weer naar huis.

Bewoners van ten minste twee appartementen mochten niet terug vanwege grote stankoverlast in hun woning. De bewoonster van een van die woningen vertelt dat het allemaal heel hectisch was. "De brandweer bonkte hard op onze deuren en ramen om ons wakker te maken."

Ze staat nog altijd in haar pyjama buiten. "Ik weet gewoon niet waar we terechtkunnen", zegt ze. "Vanwege mijn COPD-klachten mag ik niet terug naar binnen", legt ze uit. "Maar er is geen alternatief voor ons, we krijgen niet eens een bakje koffie", zegt ze geïrriteerd.

De oorzaak van de brand is niet bekend.

