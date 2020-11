Megabouwklus: zo wordt 6 kilometer windscherm geplaatst bij de spoorbrug van de HSL

In totaal worden 1500 panelen geplaatst (foto: Raymond Merkx). vergroot

Ongeveer 60.000 bouten, 600 ton staal en 1500 panelen zijn nodig voor een megaklus op de Moerdijkbrug. Rijkswaterstaat is 24 uur per dag bezig met het bouwen van een windscherm van twee keer drie kilometer bij de HSL-spoorbrug. Het doel is dat de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam ook met storm kan rijden.

Zo wordt de klus geklaard op 23,5 meter hoogte:

Wachten op privacy instellingen...

Het miljoenenproject moet de overlast voor reizigers beperken. Tot nu toe moest het treinverkeer vanaf windkracht vijf de snelheid minderen. Soms werd de boel zelfs stilgelegd. Met de nieuwe windschermen zouden treinen zelfs met windkracht acht moeten kunnen rijden.

Ironisch genoeg maakt juist de wind deze klus lastig. "Die glazen platen wil je heel precies op z'n plek zetten", weet ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg. "Wanneer er veel wind staat, gaat dat schommelen. Dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. We zijn dus erg afhankelijk van de weersomstandigheden, maar het project moet wel op tijd klaar."

Overlast

Voor de megaklus zijn een hoop technici nodig. "Dag en nacht is veertig man hier bij de brug bezig. We werken met drie shifts per dag, dus in totaal 120 mensen zijn dagelijks bezig", vervolgt de woordvoerder. "Het project moet binnen anderhalve week klaar zijn. Dat doen we om de overlast voor treinreizigers zoveel mogelijk te beperken."

De overheid heeft 60 miljoen voor het project uitgetrokken. "Dat geld is niet alleen voor het plaatsen van de windschermen, maar voor alle kosten. We plaatsen bijvoorbeeld ook zwanenlinten zodat die dieren niet in de bovenleidingen vliegen."

Het project zorgt tijdelijk voor overlast. Tot en met komende woensdag rijden er geen of minder treinen op het spoor tussen Breda, Roosendaal, Dordrecht en Rotterdam. Op het HSL-traject rijden helemaal geen treinen. De NS zet bussen in.

