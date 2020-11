Agent die jongens misbruikte en kinderporno maakte, krijgt drie jaar cel en tbs

Een 25-jarige politieman uit Geldrop heeft drie jaar cel en tbs met voorwaarden gekregen, omdat hij drie jongens van vijftien seksueel heeft misbruikt. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Het misbruik vond tussen januari 2017 en april vorig jaar plaats in onder meer Eindhoven en Geldrop. Ook heeft de man gedurende die periode kinderporno gemaakt en verspreid.

Er was vier jaar en tbs met voorwaarden geëist, maar volgens de rechtbank heeft de man uit Geldrop zich veel minder lang met kinderporno beziggehouden dan justitie stelt. De man, die ook bij de scouting in Eindhoven actief was, moet de slachtoffers een schadevergoeding tot 2800 euro betalen, zo bepaalde de rechter eveneens. Hij heeft zijn daden bekend.

De politie kwam hem op het spoor in een groot onderzoek naar kinderporno op het darkweb, een onderdeel van het internet dat niet rechtstreeks te vinden is voor zoekmachines. De man werkte in de ICT en was cyberspecialist bij een landelijke politiedienst. Vorig jaar april werd hij op heterdaad aangehouden en werd zijn huis doorzocht. Er stonden schermen open met daarop kinderporno.