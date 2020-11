Agent die jongens misbruikte en kinderporno verspreidde, krijgt drie jaar cel en tbs

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 25-jarige politieman uit Geldrop heeft drie jaar cel en tbs met voorwaarden gekregen, omdat hij drie jongens van vijftien seksueel heeft misbruikt. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Het misbruik vond tussen januari 2017 en april vorig jaar plaats in onder meer Eindhoven en Geldrop. Ook heeft de man gedurende die periode kinderporno verworven, in zijn bezit gehad en verspreid.

Er was vier jaar en tbs met voorwaarden geëist, maar volgens de rechtbank heeft de man uit Geldrop zich veel minder lang met kinderporno beziggehouden dan justitie stelt. De man, die ook bij de scouting in Eindhoven actief was, moet de slachtoffers een schadevergoeding tot 2800 euro betalen, zo bepaalde de rechter eveneens. Hij heeft zijn daden bekend.

Misbruik van vertrouwen

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de jongens en hun ouders. Hij werkte immers bij de politie, was leider bij de scouting, regelde een stageplaats voor een aantal slachtoffer en hielp hen bij schoolwerk.

De rechter heeft ook een contactverbod opgelegd met de slachtoffers en hun ouders. Ook mag de man uit Geldrop op geen enkele manier contact zoeken met andere minderjarigen en dient hij opgenomen te worden in een (psychiatrische) instelling.

Controle van computer

Verder kondigde de rechter aan dat de computer van de man geregeld zal worden gecontroleerd om te voorkomen dat hij weer met kinderporno te maken krijgt. Volgens de rechter heeft hij bewust jarenlang kinderpornoplaatjes op het darkweb opgezocht. Tijdens gesprekken met de reclassering moet de inwoner van Geldrop duidelijk maken hoe hij in de toekomst denkt dit gedrag te kunnen voorkomen. Hij heeft zich overigens al bereid verklaard mee te werken aan een deel van de voorwaarden.

De politie kwam hem op het spoor in een groot onderzoek naar kinderporno op het darkweb, een onderdeel van het internet dat niet rechtstreeks te vinden is voor zoekmachines. De man werkte in de ICT en was cyberspecialist bij een landelijke politiedienst. Vorig jaar april werd hij op heterdaad aangehouden en werd zijn huis doorzocht. Er stonden schermen open met daarop kinderporno.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.