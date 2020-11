Rolstoelbus voor Nanne (6) is een feit na talloze acties en donaties: 'Woorden schieten tekort'

Nanne krijgt haar bus (foto: Lindsay van Gils-Faro/Storiesaboutyou). vergroot

Het had maandenlang heel wat voeten in de aarde, maar het is de familie Van den Broek uit Rucphen gelukt: ze hebben het geld bij elkaar voor een rolstoelbus voor hun 6-jarige dochter Nanne. Dankzij hulp van honderden gulle mensen is de peperdure bus nu besteld. "Eindelijk, het is super! We zijn er erg blij mee", zegt moeder Sandra.

Dankzij donaties, kroonkurken, ingezameld oud ijzer, een veiling (van onder andere een Wesley Sneijder-shirt) en nog veel meer acties hebben ze het geld uiteindelijk bij elkaar gekregen. Want zo’n bus kost een flinke duit: 40.000 euro om precies te zijn.

"Woorden schieten tekort. Het is zo overweldigend geweest wat wij hebben mogen meemaken. We hebben gelachen en gehuild met mensen en we zijn zo dankbaar. Er is niks dat dat kan beschrijven", zegt Sandra over alle donaties en hulp die de familie de afgelopen maanden heeft gekregen.

Meervoudig perfect

Nanne werd veel te vroeg geboren en kreeg voor haar geboorte al een zwaar herseninfarct. Daardoor is ze meervoudig gehandicapt, maar haar ouders noemen haar liever ‘meervoudig perfect’. In april van dit jaar besloot de familie een actie te starten voor de dure bus.

Het duurt nog even voordat de bus ook op de oprit staat. "Dat duurt nog zo'n twaalf tot veertien weken dus dat is wel lastig. Over een paar weken krijgen we Nannes nieuwe rolstoel dus dan wordt het wel passen en meten."

De familie heeft nu wel de rolstoelbus kunnen bestellen, maar is nog niet 'klaar'. "We zullen in de toekomst nog wel voor meer uitdagingen komen te staan. We blijven geld inzamelen en hebben daarvoor een stichting opgericht. We willen daarmee vooral andere gehandicapten kinderen mee helpen. Want wij zijn niet de enigen die hiermee te maken hebben."

