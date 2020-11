Auto tegen boom na achtervolging, politie jaagt vergeefs op inzittenden

Een auto is woensdagnacht aan de Damianusdreef in Dommelen bij een achtervolging door de politie tegen een boom gereden. De inzittenden wisten snel te ontkomen tussen struiken rond een kinderboerderij. Ze zijn voor zover bekend nog spoorloos.

De politie had rond vier uur de achtervolging op de wagen ingezet, omdat ze in de wijk Schepelweijen iets verdachts had gezien. In de Damianusdreef kwam ze de bewuste auto tegen.