Klaas Otto opnieuw veroordeeld, ex-advocaat opgepakt in de rechtszaal

Klaas Otto moet zes maanden de cel in voor beïnvloeding van getuigen in zijn strafzaken. Drie medeverdachten werden ook veroordeeld. Eén van hen, een ex-advocaat van Otto, is in de rechtbank opgepakt en wordt naar de gevangenis gebracht.

Er was 21 maanden cel tegen de inwoner van Bergen op Zoom geëist. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij en de andere verdachten zich hebben schuldig gemaakt aan de beïnvloeding van getuigen.

Volgen de rechtbank was Otto de initiatiefnemer, gebeurde het beïnvloeden van getuigen in georganiseerd verband en was er goed over nagedacht.

Bedreigd

Dat gebeurde allemaal een paar jaar geleden toen Otto in voorarrest in zijn cel in Middelburg zat. Hij kreeg hulp van voormalig zakenpartner Piet S. uit Etten Leur. Die was naar de politie gestapt omdat hij zich bedreigd voelde door Otto.

S. vertelde de recherche dat Otto vanuit zijn cel stiekem briefjes met opdrachten doorgaf. De boodschappen waren bestemd voor getuigen in zijn rechtszaak. Otto vroeg die mensen hun verklaringen aan te passen of in te trekken, tegen betaling.

Vrijspraak

Otto is door de rechtbank in Breda wel vrijgesproken voor een poging tot afpersing. Hij zou voormalig zakenpartner Piet S. hebben afgeperst. Maar er is volgens de rechter geen bewijs dat Otto dreigde met geweld. Daarom viel de straf lager uit.

Volgen de rechtbank kreeg Otto hulp van in totaal drie mensen. Piet S. maar ook Nancy B. de vriendin van Otto en zijn civiele advocaat Jan-Piet van R. Ook deze verdachten kregen straffen opgelegd.

De voormalig civiel advocaat van Otto Jan-Piet van R. (73) kreeg de hoogste straf: twee jaar cel. Er was 3 jaar geëist. Hij moest ook meteen weer de cel in. Onder begeleiding van enkele rechercheurs mocht hij aan de balie nog wel een hoger beroep aantekenen. Daarna is hij meegenomen.

Drugslab

Van R. is ook veroordeeld voor bezit van amfetamine en drugslabmaterialen. Die waren aanwezig in zijn huis, schuur en tuinhuis in Den Haag. Daarvan heeft de advocaat altijd gezegd dat de spullen niet van hem waren. Maar de rechtbank denkt daar anders over.

De advocaat smokkelde dus ook briefjes van Otto uit de cel. "Hij had een belangrijke rol", oordeelde de rechtbank, omdat een advocaat niet wordt gecontroleerd bij bezoek aan de gevangenis.

Dat juist hij daaraan meedeed noemde de rechtbank 'onbegrijpelijk, verbijsterend en ondermijnend'. "Valt een beetje tegen", reageerde Jan-Piet van R. in de rechtszaal. Hij was de enige die kwam opdagen bij het vonnis maar mocht dus niet meer naar huis terug.

De vriendin van Otto, Nancy (49) moet 53 dagen de cel in. Er was 240 uur werkstraf tegen haar geëist. Ze kreeg daarnaast ook een taakstraf van 180 uur.

Moord

Voormalig zakenpartner Piet S. (45) uit Etten Leur werd alleen schuldig verklaard na een eis van zes maanden. Dat gebeurde zo omdat hij eerder dit jaar al 22 jaar cel kreeg voor de moord op Peet van der Linden in Breda. Straffen opstapelen kan niet volgen de wet.

Otto staat vrijdag opnieuw voor de rechtbank. Dan in Groningen. Daar is drie jaar cel tegen hem geëist als oprichter en leider van motorclub No Surrender. Het OM ziet dat als een misdaadorganisatie.

Onlangs startte ook de kaalplukzaak. Het OM wil drie miljoen euro van de Bergenaar afpakken. Dat geld is volgens het OM van misdrijven afkomstig en zou hij dus illegaal hebben verdiend.

