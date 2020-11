Man doodt Thérèse Hiwat met 41 messteken: hof legt 25 jaar gevangenisstraf op

Thérèse Hiwat en het flatgebouw waar ze woonde en waar ze werd gedood (archieffoto Omroep Brabant). vergroot

Een man moet ook van het gerechtshof in Den Bosch 25 jaar de cel in wegens het doodsteken van de Tilburgse Thérèse Hiwat. De dader, de 25-jarige Juliandro 'Django' A., kreeg in 2016 van de rechtbank in Breda dezelfde straf.

Volgens het hof heeft de man in 2015 mensen in hun flatwoning in Tilburg overvallen. Bij de eerste overval in april 2015 is Hiwat, een 68-jarige alleenstaande bewoonster, om het leven gebracht. De man doodde het slachtoffer op een gruwelijke manier door haar 41 keer te steken met een mes, zo stelde het hof donderdag vast.

Ook schadevergoedingen

De tweede overval was in december dat jaar op een ouder echtpaar. Daarbij werd de man van het echtpaar zo toegetakeld dat het hof spreekt van een poging tot doodslag.

De man moet ook schadevergoedingen aan de (nabestaanden van de) slachtoffers betalen. In totaal gaat het hierbij om ruim 31.000 euro.

Man lijdt mogelijk aan stoornis

De politie kwam de man op het spoor door onder meer DNA-bewijs en getuigenverklaringen. In eerste instantie weigerde hij mee te werken aan onderzoeken naar zijn persoonlijkheid door het Pieter Baan Centrum. In hoger beroep heeft hij wel met deskundigen gesproken. Er kon niet worden vastgesteld of hij aan een stoornis lijdt. De deskundigen concluderen wel dat er sprake is van antisociale en narcistische persoonlijkheidstrekken.

'Geen enkele verantwoordelijkheid'

De man lijkt geen enkel respect te kunnen opbrengen voor het leven van anderen. Hij kiest bovendien de meest kwetsbare slachtoffers, zo concludeerde het hof. Ook heeft hij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden.

Het hof vindt dan ook dat de maatschappij voor lange tijd beschermd moet worden tegen het gewetenloze en gewelddadige gedrag van de man. Een gevangenisstraf van 26 jaar is volgens het hof op zijn plaats. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de man berecht had moeten zijn, is gekozen voor 25 jaar cel.

