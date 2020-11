Sint gaat met de coronatijd mee: 'Zie ginds komt de stoomboot online'

De intocht van Sinterklaas is dit jaar alleen via een beeldscherm te volgen. (Foto: archief) vergroot

Alle Brabantse steden hebben voor dit weekend de intocht van Sinterklaas afgeblazen. De Sint en zijn pieten zijn vooral online te ontmoeten. Ook in kleinere plaatsen is de goedheiligman alleen via een beeldscherm te volgen. Veel drive thru initiatieven zijn op het laatste moment geannuleerd toen de coronamaatregelen twee weken geleden nog strenger werden.

De verschillende Sinterklaascomités hebben alles uit de kast gehaald om ondanks alle coronamaatregelen contact te houden tussen Sinterklaas en kinderen. Zo kunnen ze in Breda videobellen met de kindervriend.

Alleen in oorlog geen intocht

In Tilburg verloopt het wat moeizamer. Het wordt de derde keer in 120 jaar dat er geen intocht is van de Sint. Er is ook geen alternatief online. De andere twee keren dat er geen intocht in Tilburg was, was in de oorlog.

Er waren onlangs nog wilde plannen om de stoomboot op en neer over het Wilhelminakanaal te laten varen. Langs de kant konden gezinnen in hun auto kijken, terwijl een Piet pepernoten bracht. Ook daar werd door strengere coronamaatregelen een streep doorgezet. Nu gebeurt er in Tilburg dit weekend helemaal niets.

Serie in wijken en dorpen

In Eindhoven en Den Bosch zijn de avonturen van Sinterklaas en zijn Pieten online te volgen. Zaterdag gaat om 12.00 uur een film met Sinterklaas in Eindhoven in première die ook aan alle basisscholen in de stad wordt aangeboden. De nieuwe Pieten laten zich dan ook zien.

In Den Bosch begint zondag op DTV nieuws een zesdelige Sinterklaasserie die zich in verschillende wijken en dorpen van de gemeente afspeelt.

