Verdachte (17) opgepakt voor neersteken van 16-jarige jongen in Breda

De politie heeft donderdagmiddag een 17-jarige verdachte aangehouden voor het neersteken van een 16-jarige jongen in Breda. De steekpartij gebeurde vlakbij de Seringenlaan. Het slachtoffer is in zijn been gestoken en lag een tijdje zwaargewond op straat.

Het slachtoffer is rond kwart over twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een ooggetuige was hij op dat moment bij kennis. De dader was weggerend.

Rond half drie werd hij in een dokterspraktijk aan de Esserstraat aangehouden. Hij had een doek om zijn linkerhand gebonden die onder de bloedvlekken zat.

'Ruzie'

De aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend. De politie laat wel weten dat slachtoffer en dader elkaar kennen. Volgens een meisje dat alles zag gebeuren, ging er een ruzie aan vooraf.

De jongen lag vlakbij de middelbare school Markenhage. Een woordvoerder van die school zegt tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer en ook de verdachte geen leerlingen van Markenhage zijn.

Rector Caroline Klein van de Campus Markenhage kreeg na het voorval veel telefoontjes van bezorgde ouders te verwerken. “Ook sommige leerlingen waren geschrokken. We zijn vooral bezig geweest met informeren en geruststellen van leerlingen en ouders”, aldus de rector.

De jongen werd gepakt aan de Elsstraat. (foto: Jan Waalen)

