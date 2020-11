Coronanieuws: op proef meer mensen in bioscopen en stadions, bedankvideo Máxima Medisch Centrum

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze vrijdag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

697 mensen testten donderdag positief in Brabant, een fikse daling ten opzichte van woensdag .

Landelijk meldde het RIVM donderdag 5658 nieuwe coronagevallen, een stijging ten opzichte van woensdag .

Vooral bioscopen en theaters maakten gebruik van tweede steunpakket.

13.05 - Geen groots oud en nieuw-feest in De Efteling

Het Oud & Nieuwfeest in De Efteling gaat dit jaar niet door. Met de andere leden van de Club van Elf, waarin meer attractieparken zitten, is afgesproken dat buien de reguliere openingstijden geen grote activiteiten plaats zullen vinden. Mensen die tijdens oud en nieuw in De Efteling overnachten, krijgen een coronaverantwoorde, alternatieve viering. Voor dagjesmensen is het park op 31 december tot 18.00 uur open.

Overigens rekent de leiding van het sprookjespark erop dat ze de poorten donderdag 19 november kan heropenen. Het kabinet moet hierover nog een formeel besluit nemen.

12.50 - Stichting Vluchteling deelt mondkapjes uit

Stichting Vluchteling deelt vrijdag mondkapjes uit aan alle Tweede Kamerleden. Daarmee vraagt de organisatie aandacht voor het lot van vluchtelingen tijdens de coronapandemie. Ze stelt dat ‘de meest kwetsbare medemens in de vergetelheid dreigt te raken nu alle aandacht uitgaat naar het onder controle krijgen van de pandemie in ons eigen land.’

De uit Lith afkomstige directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen zegt zich zorgen te maken om de situatie in Nederland. Ze is vooral bezorgd over 'al die mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en die vaak achteraan de rij staan als het gaat om preventieve coronamaatregelen, laat staan een vaccin.’

12.10 - Bedankvideo Máxima Medisch Centrum

Anky van Grunsven, Gerard van Maasakkers, Rob Scheepens, Björn van de Doelen, de burgemeesters Marcel Delhez en John Jorritsma en uiteraard onze Betty van den Oetelaar. Tal van bekende en minder bekende Brabanders hebben meegedaan aan een filmpje om het personeel van het Máxima Medische Centrum een hart onder de riem te steken.

De video is gemaakt door de afdeling communicatie van het ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Eindhoven en Veldhoven. Alle mensen die wat ingesproken hebben, zijn vol lof over de inzet van alle 'lieve' ziekenhuismedewerkers en ze wensen hen alle steun en sterkte toe.

Kijk hier de video, de tekst gaat daarna verder.

11.45 - Op proef meer mensen binnen

In een aantal bioscopen, theaters en stadions mogen begin volgend jaar bij wijze van proef meer mensen komen, om te kijken hoe dat gaat. Het kabinet heeft in principe groen licht gegeven voor tests met deze evenementen en zakelijke congressen, meldt staatssecretaris Mona Keijzer na een overleg tussen het kabinet en de evenementenbranche.

Concerten, festivals mogen nog even niet proefdraaien. De proeven mogen overigens alleen in regio's waar op dat moment het risiconiveau 'waakzaam' geldt. Dat betekent dat de situatie goed onder controle is: het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is laag, mensen houden zich aan de regels, het bron- en contactonderzoek werkt goed en de zorg kan het aan.

11.30 - Papieren spoorboekje van de baan

Het papieren spoorboekje dat Rover en Treinreiziger.nl ieder jaar op de markt brengen, verschijnt dit jaar niet wegens de coronacrisis. Ze hopen het boekje, waarvan er de afgelopen jaren 50.000 zijn verkocht, in 2021 wel weer te kunnen uitbrengen.

De reizigersorganisatie en de website brengen het boekje al sinds 2013 naar de boekhandel, nadat de NS hier in 2010 mee was gestopt. Door de coronacrisis is het aantal treinreizigers dit jaar echter fors afgenomen. Ook is de reguliere dienstregeling volgend jaar vrijwel gelijk aan het huidige spoorboekje.

11.20 - Minder verwijzingen met (mogelijke) kanker

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is extra bezorgd over het verminderde aantal verwijzingen door huisartsen in verband met (mogelijke) kanker. Dat lag afgelopen week op 73 procent van wat het waarschijnlijk zou zijn geweest zonder corona.

Na de zomervakantie steeg het aantal verwijzingen voor oncologische zorgvragen even tot een piek van bijna 10.800 verwijzingen. Dat was in de week van 6 september; het aantal was toen zelfs hoger dan normaal en mogelijk het gevolg van een poging om zorg in te halen. Maar daarna zakte het aantal verwijzingen onder het niveau van 2018 en 2019, al is er de laatste weken weer een lichte stijging. "Of de daling ook betekent dat minder tumoren worden gevonden, is nog niet duidelijk", zegt de NZa.

11.05 - Forse daling pintransacties

Direct na de verzwaringen van de coronamaatregelen op 4 november is de pinomzet in de recreatie- en cultuursector gedaald naar 75 procent onder het normale niveau. Onder meer musea en bioscopen moesten hun deuren sluiten. De transacties die nog wel plaatsvinden in de recreatie en cultuur zijn vooral bij hotels en reisbureaus. Dat meldt het economisch bureau van ING op basis van transactiegegevens.

10.30 - 'Kinderen vatbaarder voor virus dan gedacht'

Kinderen zijn vatbaarder voor het coronavirus dan gedacht, lijkt Belgisch onderzoek uit te wijzen. Op plaatsen waar het virus veel rondgaat, lopen ook jonge kinderen het vaak op. Onderzoekers vonden eind september antistoffen tegen het virus in het bloed van 14,4 procent van de kinderen in het Vlaamse Alken, dat tijdens de eerste golf zwaar werd getroffen. Of dat meer of minder is dan bij volwassen plaatsgenoten is niet vast te stellen, maar het is in ieder geval een aanzienlijk aantal, zeggen virologen van de universiteit in Leuven in Het Belang van Limburg.

Kinderen worden zelden erg ziek van het virus. Deskundigen gaan er daardoor nog altijd van uit dat ze geen grote rol spelen in de verspreiding van de epidemie. De meeste kinderen werden besmet door volwassenen met wie ze nauw omgingen, denken de onderzoekers, en niet op school. Toch maakt het nieuws artsen ongerust over de heropening van de scholen, maandag. Belgische kinderen gaan dan weer naar school na een dubbel zo lange herfstvakantie.

9.10 - Oproep: 'Ontzie natuurgebieden'

Wie een frisse neus wil halen, moet dat in de eigen omgeving doen. Ga zo min mogelijk met de auto naar natuurgebieden. Die oproep doet voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht Peter den Oudsten, ook mede namens de 26 gemeenten in de regio. Volgens de Veiligheidsregio is het bezoek aan natuurgebieden in de regio Utrecht de afgelopen tijd zo sterk gestegen, dat er geregeld grote drukte ontstaat op parkeerplaatsen.

8.30 - 'Black Friday gaat records breken'

Black Friday gaat dit jaar alle verkooprecords via internet breken in Nederland. Dat voorspelt Klarna, een Zweeds betalingsbedrijf, op basis van data en onderzoek onder duizend Nederlandse onlineshoppers. Op Black Friday, dit jaar op 27 november, stunten veel winkels met hoge kortingen.

Klarna verwacht een ruime verdubbeling van de uitgaven op de dag ten opzichte van vorig jaar, mede door de coronapandemie. Het bedrijf verwacht dat ook ouderen dit jaar op Black Friday veel meer inkopen gaan doen via internet. Dat komt door de coronapandemie, maar ook omdat het fenomeen bij steeds meer mensen bekend is.

08.15 - Langer thuiswerken moet beter 'beloond' worden

Werkgevers willen dat de vergoeding voor thuiswerken belastingvrij wordt en dat er een aanpassing komt van de vaste reiskostenvergoeding. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, dat honderden leden hierover ondervroeg. Ook wanneer de coronacrisis zal zijn afgelopen, verwacht het overgrote deel van de werkgevers dat thuiswerken de norm wordt en werknemers minimaal twee dagen per week thuis werken, zegt de AWVN.

Werkgevers kunnen nu nog reiskosten belastingvrij uitkeren, maar per 1 januari 2021 vervalt dit voordeel. Daarnaast is er nog geen belastingvoordeel voor een thuiswerkvergoeding. Twee op de vijf werkgevers zeggen tegen de AWVN dat de huidige belastingwetgeving hen beperkt in het uitkeren van geld voor thuiswerken. Het merendeel van de ondervraagden geeft aan de bestaande vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken te willen aanpassen.

07.30 - Stichting compenseert eigen risico zorgpersoneel met corona

Zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering krijgen hun verplichte eigen risico van 385 euro gecompenseerd als zij zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Daarmee wil Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, zorgmedewerkers extra steun en waardering geven.

06.55 - Onderzoek Nationaal Ouderenfonds: 35% van de ouderen wil zich niet direct vaccineren

Hoewel een meerderheid van de ouderen (65,5%) zich direct wil laten vaccineren zodra een vaccin beschikbaar is, bestaat er ook veel twijfel. Ruim een kwart (27,2%) van de ouderen geeft aan zich niet direct te laten vaccineren, 7,3% weet het nog niet. Opvallend is dat mannen eerder geneigd zijn een vaccin te nemen dan vrouwen (respectievelijk 70,4% en 62,1%).

Dit is de uitkomst van een onderzoek onder 521 leden van het ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds.

06.30 - Corona en vuurwerkverbod hoofdpunten in wekelijkse Ministerrraad

Belangrijke punten in de Ministerraad zijn vrijdag de coronacrisis en het vuurwerkverbod. Het overleg begint om 10.30 uur met een Rijksministerraad.

06.30 - Evenementenbranche praat met kabinet

De evenementenbranche en het kabinet praten vrijdag (virtueel) met elkaar over een aantal plannen waarmee de sector zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord concerten en festivals wil organiseren. Het kabinet is al langer in gesprek met de evenementensector over de coronaproblemen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en de ministers Tamara van Ark van Medische Zorg, Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en Ferd Grapperhaus van Justitie zijn aanwezig bij het gesprek.

03.30 - Economie toont veerkracht na coronaklap in tweede kwartaal

De Nederlandse economie zal in het derde kwartaal goeddeels zijn hersteld van de coronaklap die het kreeg in het tweede kwartaal. Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een stijging van het bruto binnenlands product van 6,8 procent zal melden in vergelijking met het tweede kwartaal. Toen kromp de economie nog met een historische 8,5 procent.

Vooral de sterke daling van de consumptie door huishoudens zorgde in het voorgaande kwartaal voor de ongekende krimp. Evengoed presteerde de Nederlandse economie beter dan gemiddeld in de eurozone. Het CBS komt vrijdag met cijfers over de economische groei in het derde kwartaal.

00.00 - Vooral bioscopen en theaters maakten gebruik van vervolgsteun

Ongeveer driekwart van de bioscopen, theaters en zwembaden heeft een beroep gedaan op de tweede NOW-coronasteun. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt op dat deze branches zowel voor NOW-1 als voor de vervolgregeling bij de overheid aanklopten. Beide regelingen waren bedoeld voor bedrijven die hun omzet zagen terugvallen door de uitbraak van het coronavirus. Ze konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

In het algemeen werd juist minder vaak een beroep op NOW-2 dan op NOW-1 gedaan. Dit geldt met name voor tandartspraktijken, winkels in optische artikelen en kappers. Bedrijven in deze branches konden immers weer klanten ontvangen na de tijdelijke sluiting tijdens de eerste lockdown in het voorjaar.

00.00 - Aantal banen stijgt met recordaantal, werkloosheid stijgt ook

De arbeidsmarkt is wat opgekrabbeld na de enorme coronaklap van het tweede kwartaal. In de afgelopen periode kwamen er een recordaantal van 164.000 banen bij en ook het aantal vacatures nam toe. Het aantal werklozen was met 419.000 wel hoger dan het voorgaande kwartaal. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat meer mensen op zoek gingen naar werk.

De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. De recordstijging van het aantal mensen met een baan volgt op een recorddaling. In het tweede kwartaal van het jaar verdwenen nog 297.000 banen. Het CBS noemde dat 'een ongekende afname'. Het aantal werklozen groeide in het derde kwartaal met 70.000 naar 419.000. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking.

