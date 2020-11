Poolvossen die in kleine hokken bij nertsenfokker zaten naar 'paradijsje' in België

Eén van de poolvossen, hier nog in Zoo Veldhoven. vergroot

Een heuglijke dag vandaag in Zoo Veldhoven. De vijf poolvossen die hier sinds mei werden opgevangen nadat ze door dierenactivisten werden gevonden in kleine, vieze kooien bij een nertsenfokker in Wilbertoord, zijn voldoende aangesterkt om naar hun definitieve nieuwe thuis te gaan. Een heuglijke dag dus, maar voor hun tijdelijke verzorgers Kim en Juliette ook best een moeilijke dag. Zij gaan de poolvossen namelijk ontzettend missen.

Kim vertelt waarom ze de vijf poolvossen, waaronder Anne, zo gaat missen:

“De vossen hadden nog geen vierkante meter aan ruimte en leefden boven hun eigen uitwerpselen", vertelt Erwin Vermeulen van Animal Rights over de omstandigheden waaronder de dieren in mei werden gevonden bij de nertsenfokker in Wilbertoord. "De twee jongere dieren hadden uit frustratie hun eigen staart afgekloven en bij verschillende dieren waren de teennagels uitgegroeid.”

'Onherkenbaar veranderd'

Maar dankzij de goede zorgen van Kim en Juliette zijn ze volgens hem 'onherkenbaar veranderd'. "Ze zien er fantastisch uit", vertelt hij vrijdag. Blij is Vermeulen dan ook dat de dieren nu naar hun nieuwe thuis, een opvangcentrum in het Belgische Geraardsbergen, kunnen. Daar wacht de vijf poolvossen een bos van ruim zeshonderd vierkante meter waar ze zich kunnen uitleven. "Een paradijsje", omschrijft hij.

Vossen mogen sinds 2008 in Nederland niet meer gehouden worden voor de productie van bont. De dieren houden als huisdier mag wel. De eigenaren die in eerste instantie aangaven de dieren 'voor de hobby te hebben', stonden de poolvossen uiteindelijk af.

Poolvos klaar voor vertrek naar zijn nieuwe thuis (foto: Dirk Verhoeven). vergroot

