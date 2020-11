Efteling klaar voor heropening op 19 november, sluiting was tijdelijk

Eén van de attracties van De Efteling (foto: archief). vergroot

De Efteling is niet het enige attractiepark dat de deuren op donderdag 19 november weer open mag doen. Ook alle andere attractieparken, bioscopen, theaters, zwembaden en buurthuizen in ons land blijven tot uiterlijk 18 november twaalf uur 's avonds dicht. Het kabinet kondigde dit op 3 november aan, maar ook bij de woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was dit niet zo helder overgekomen.

Vandaar dat ook zij aanvankelijk verrast reageerde op de aankondiging, deze vrijdagochtend, van het sprookjespark in Kaatsheuvel om volgende week donderdag weer open te gaan. "Alle maatregelen die vanuit Den Haag worden genomen, brengen niet altijd heel veel duidelijkheid met zich mee", aldus de woordvoerster.

'Beetje geluk'

Bovendien zei Ernst Kuipers eerder deze week nog dat pretparken, zwembaden, bioscopen, theaters en bibliotheken met een beetje geluk snel weer hun deuren kunnen openen. Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, durfde met een gerust hart te zeggen dat de maatregelen niet langer dan twee weken nodig zijn.

De woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant liet verder nog weten dat ook haar voorzitter, Theo Weterings, geen signalen had opgevangen dat de algehele sluiting zou worden verlengd.

Het kabinet kondigde begin deze maand aan dat zogeheten 'doorstroomlocaties' zeker twee weken dicht moesten. Dit was een extra, tijdelijke maatregel bovenop eerdere beperkingen die werden opgelegd om het coronavirus te bestrijden.

