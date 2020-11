Wie zijn de dronepiloten die in no fly zones vliegen? ‘Vooral makelaars zoeken de grenzen op’

Volgens Defensie vliegen er wekelijks meer dan 900 drones in de ‘no fly zones’ bij de Brabantse (militaire) luchthavens. Het merendeel heeft niet de juiste vergunning, en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wie zijn deze dronepiloten? Een rondgang van Omroep Brabant leert dat vooral makelaars de grenzen opzoeken, tot frustratie van andere dronepiloten. "Het zijn cowboytaferelen."

Investering

Op Funda kun je er niet omheen: vooral bij woningen in het buitengebied staan vaak de mooiste dronefoto’s, ook in de zogenaamde no fly zones. Door wie zijn die gemaakt? Uit de rondgang van Omroep Brabant blijkt dat dat varieert van ingehuurde bedrijfjes, de zoon van de makelaar of de makelaar zelf. Het is dronepiloot Jan Vroomans uit Gemert een doorn in het oog. “Als je kijkt naar de investering die je moet doen om in een no fly zone te mogen vliegen, dan weet je dat het bij veel makelaars niet in de haak is.”