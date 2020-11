Opgepakte mannen in Uden hadden wapens en vals geld bij zich

De politie in Uden na een waarschuwingsschot (foto: Marco van den Broek/SQ Vision) vergroot

De politie hield donderdag vijf mannen aan in Uden omdat ze vuurwapens bij zich hadden. De agenten kwamen hen op het spoor na een melding dat iemand had gezien dat een man vals geld in bezit had.

Hij zou deel uitmaken van een groep mannen, die zich ophield aan de Rondweg. "Toen onze collega’s twee voertuigen controleerden, bleek dat in één van de wagens een vuurwapen lag, meldt de politie.

Vier mannen werden zonder problemen aangehouden. Het bleef niet bij dit ene vuurwapen, want bij de verdachten troffen ze meer vuurwapens aan. In de omgeving waar de mannen werden opgepakt, vonden agenten een vals bankbiljet.

Waarschuwingsschot

Getuigen meldden dat er nog een vijfde man was, die bij de anderen zou horen en die ook in de buurt was. Deze man gaf zich niet zomaar over en de politie lostte een waarschuwingsschot.

De mannen werden overgebracht naar een politiebureau en zitten vast. Het gaat om een 26-jarige man uit Tilburg, een 23-jarige man uit Stolwijk, twee 19-jarige mannen uit Gouda en een 23-jarige man zonder bekend woonadres.

De beide bestelbussen en een auto zijn in beslag genomen. Wat de plannen van de mannen waren en waarom ze in Uden waren is nog niet duidelijk.

