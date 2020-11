Warm weekend op komst: kans op nieuw weerrecord

Voor de derde keer deze maand is een warmterecord haalbaar. Zaterdag en zondag stijgt het kwik mogelijk naar 16 graden. Wel gaat het zondag regenen en hard waaien.

Record

Normaal komt het kwik medio november niet boven de 10 graden. "Het Brabants record voor 14 november staat op een graad of 15. De kans dat dat sneuvelt is best groot. Op 17 november ligt het oude record op 17 graden, dat is iets moeilijker te breken. Zeker omdat het aan het einde van de middag gaat regenen."