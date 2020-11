Coronanieuws: experts pleiten voor vaccinatiecampagne om jongeren te overtuigen

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Experts pleiten voor een vaccinatiecampagne om met name jongeren te overtuigen een coronaprik te halen.

01.40 - Bedrijven botsen met Hugo de Jonge

Het bedrijfsleven botst voortdurend met zorgminister Hugo de Jonge over de bestrijding van de coronacrisis, is te lezen in De Telegraaf. Ook epidemioloog Jaap Goudsmit is kritisch op de huidige testaanpak. Die is volgens hem eenzijdig gericht op de medische kant en houdt onvoldoende rekening met economische belangen. Een betrokkene spreekt van 'een oorlogsachtige sfeer'.

01.30 - Experts pleiten voor vaccinatiecampagne

Experts pleiten voor een vaccinatiecampagne om met name jongeren te overtuigen een coronaprik te halen. Een nieuwe taskforce moet die samen met het RIVM ontwikkelen, zegt kinderarts-infectioloog en vaccinoloog Ronald de Groot tegen De Telegraaf. Volgens De Groot wordt het een opgave jongvolwassenen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. Hij wijst erop dat 'deze aanzienlijke groep heeft laten zien corona niet zo serieus te nemen'.

23.02 - Diederik Gommers kritisch

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is kritisch op het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen volgende week te versoepelen. In het programma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 zei hij dat hij bezorgd is over het mogelijke effect. "We hebben deze zomer gezien dat het aantal besmettingen toeneemt als mensen meer contact met elkaar hebben. Dus ik hoop dat we geleerd hebben van de zomer."

