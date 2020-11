Coronanieuws: minder besmettingen in Nederland, maar flinke stijging in Brabant

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er zijn in Brabant 1222 nieuwe besmettingen geconstateerd sinds vrijdag. 299 meer dan vrijdag.

Een agent is vrijdagavond gewond geraakt nadat die met een aantal collega's een feestje beëindigde in een bedrijfsgebouw in Eindhoven.

Ook op andere plaatsen in het land moest de politie vrijdagavond illegale feestjes stilleggen.

Experts pleiten voor een vaccinatiecampagne om met name jongeren te overtuigen een coronaprik te halen.

15.40 Frank de Boer heeft coronavrije selectie

Frank de Boer heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina de beschikking over zijn gehele selectie. De coronatesten van alle 23 de spelers zijn negatief uitgevallen, meldde de bondscoach zaterdag in Zeist. Tonny Vilhena testte dinsdag nog positief op het coronavirus en hij moest hierdoor direct het trainingskamp van Oranje verlaten. De overgebleven spelers ondergingen de laatste drie dagen twee testen. "We hebben weer genoeg dingen in onze neus gehad", zei De Boer, die het een spannend moment blijft vinden.

Vilhena testte inmiddels, buiten het trainingskamp van Oranje om, ook negatief. De Boer: "Ik ben geen dokter. Misschien zat hij, toen hij zich bij het Nederlands elftal meldde, in de laatste fase. Dat zou kunnen."

15.35 - Grote stijging coronabesmettingen in Brabant

In één dag is het aantal coronabesmettingen in Brabant met bijna driehonderd toegenomen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend steeg het aantal van 923 naar 1222. Bijna de helft werd vastgesteld in de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (578). Het aantal mensen dat in ziekenhuizen in onze provincie overleed, kwam uit op zeven.

Landelijk was er volgens LocalFocus juist voor het eerst sinds dinsdag een daling van het aantal nieuwe coronagevallen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend werden 5941 positieve tests geregistreerd. Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op vrijdag 6109 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is zaterdag bijgesteld naar 6108. Sinds dinsdag, toen de teller op 4681 stond, was er een gestage stijging.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kende met 670 de meeste nieuwe besmettingen. Midden- en West-Brabant telde er dus 578. Van de grotere steden in ons land spande Rotterdam de kroon (328) met Tilburg (130) en Den Bosch (118) als uitschieters in Brabant.

Het aantal sterfgevallen in ons landsteeg afgelopen etmaal met 86. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld. Zeven van hen overleden in een ziekenhuis in Brabant. In de ziekenhuizen in onze provincie lagen tot zaterdagochtend 359 coronapatiënten van wie 84 op de intensive care. Landelijk ging het om 2125 mensen, van wie 595 op de ic, veertien minder dan vrijdag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

13.21 - Agent gewond bij stopzetten feest Eindhoven

Een agent is vrijdagavond gewond geraakt nadat die met een aantal collega's een feestje beëindigde in een bedrijfsgebouw aan de Kruburg in Eindhoven. Toen de agenten aankwamen bij het gebouw, hoorden ze luide muziek en zagen ze dat daar tien mensen waren. De aanwezigen wilden de agenten niet binnenlaten. Er werden flinke klappen uitgedeeld en een agent werd geschopt. Uiteindelijk werden drie mannen en een 16-jarige jongen aangehouden. De volwassenen zitten nog vast.

12.10 - Sinterklaas is weer in ons land

Even na twaalf uur zaterdagmiddag zijn Sinterklaas en zijn gevolg aangekomen in ons land. Dit gebeurde bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade in een niet nader genoemde plaats. Later bleek het om Elburg te gaan en dus niet om Zwalk, zoals het Sinterklaasjournaal op NPO3 had aangekondigd.

De landelijke intocht was dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij zijn en was de aankomstplaats vooraf niet bekend gemaakt. Na aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, dat gevestigd is in paleis Soestdijk in Baarn. Hij ontving er diverse burgemeesters die met kinderen tekeningen kwamen brengen en mensen uit provincies met lokale lekkernijen. De opzet had veel weg van de defilés die door toenmalig koningin Juliana op haar verjaardag bij het paleis werden gehouden.

09.47 - Coronafeestjes beëindigd

Weer heeft de politie vrijdagnacht een eind moeten maken aan een illegaal feestjes in coronatijd. Dit keer in Maastricht, Amstelveen en in Hoofddorp. In Hoofddorp vierden zo'n vijftig mensen feest in een huis. In Amstelveen was het raak bij een onderdoorgang van de A9. Daar feestten zo'n honderd mensen. In Maastricht vond in een voormalig klooster aan de Tongerseweg een studentenfeest plaats. Zon veertig feestgangers werden hier op de bon geslingerd en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen. In verband met het coronavirus zijn samenkomsten en feesten verboden.

01.40 - Bedrijven botsen met Hugo de Jonge

Het bedrijfsleven botst voortdurend met zorgminister Hugo de Jonge over de bestrijding van de coronacrisis, is te lezen in De Telegraaf. Ook epidemioloog Jaap Goudsmit is kritisch op de huidige testaanpak. Die is volgens hem eenzijdig gericht op de medische kant en houdt onvoldoende rekening met economische belangen. Een betrokkene spreekt van 'een oorlogsachtige sfeer'.

01.30 - Experts pleiten voor vaccinatiecampagne

Experts pleiten voor een vaccinatiecampagne om met name jongeren te overtuigen een coronaprik te halen. Een nieuwe taskforce moet die samen met het RIVM ontwikkelen, zegt kinderarts-infectioloog en vaccinoloog Ronald de Groot tegen De Telegraaf. Volgens De Groot wordt het een opgave jongvolwassenen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. Hij wijst erop dat 'deze aanzienlijke groep heeft laten zien corona niet zo serieus te nemen'.

23.02 - Diederik Gommers kritisch

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is kritisch op het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen volgende week te versoepelen. In het programma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 zei hij dat hij bezorgd is over het mogelijke effect. "We hebben deze zomer gezien dat het aantal besmettingen toeneemt als mensen meer contact met elkaar hebben. Dus ik hoop dat we geleerd hebben van de zomer."

