'Overplaatsen van tien coronapatiënten per dag buiten Brabant blijft voorlopig nodig'

Ziekenhuizen in Brabant zullen nog lange tijd dagelijks ongeveer tien patiënten moeten verplaatsen naar ziekenhuizen buiten de provincie. Dit is, zoals het er nu naar uitziet, nodig om de reguliere zorg op niveau te houden. Ze hebben dit afgesproken binnen het Regionaal Actueel Acute Zorg in Brabant. Dit meldt een woordvoerder van dit ROAZ desgevraagd.

ROAZ-voorzitter Bart Berden vertelde eerder deze week tegen Omroep Brabant al dat uitplaatsing onvermijdelijk is. Hij waarschuwde al voor een 'eenzame kerst' voor patiënten die niet in hun woonomgeving kunnen worden verpleegd, maar ook voor hun familie en vrienden die voor ziekenbezoek bijvoorbeeld naar Groningen moeten afreizen.

De besmettingscijfers in onze provincie laten weliswaar een dalende lijn zien: Berden wil niet te vroeg 'juichen.' De ziekenhuizen in Brabant liggen immers nog altijd vol met coronapatiënten. "Als we langer coronazorg moeten geven, komt de andere zorg in het gedrang. Dat heeft als gevolg dat de Brabantse ziekenhuizen niet alle coronapatiënten zelf kunnen opvangen", aldus Berden.

'Grote impact, maar noodzakelijk'

Het Bravis ziekenhuis meldt dat bij de instroom al wordt gekeken waar patiënten het beste kunnen worden opgenomen. In de vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal zelf wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor overplaatsing naar andere ziekenhuizen."

Het ziekenhuis beseft dat deze besluiten, die ook in de eerste coronagolf onontkoombaar waren, het nodige aan emoties los kunnen maken. "Het overplaatsen van patiënten heeft een grote impact op de patiënt zelf en op de familie. Daarvan zijn wij ons goed bewust. Maar dit is noodzakelijk om de reguliere zorg weer op te kunnen bouwen in alle ziekenhuizen in Nederland."

Landelijk geregeld

De verhuizing van patiënten wordt landelijk geregeld, omdat niet elk ziekenhuis (extra) coronapatiënten kan opvangen. Bovendien is het geen doen voor ziekenhuizen om alle ziekenhuizen in ons land te benaderen voor hun verzoek.

Overigens gebeurt de overplaatsing ook andersom. De Gelderlander meldt zaterdag dat Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zeer ernstige zieke patiënten uit Arnhem en omgeving moest overbrengen naar onder meer het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.

