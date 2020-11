Vrachtwagenchauffeur zat fout bij treinongeluk Helmond: 'Ik stond te dicht op de rails'

vergroot

Een Helmondse vrachtwagenchauffeur zegt dat hij schuldig is aan het treinongeluk in Helmond vrijdagavond. "Dit was mijn fout. Ik stond te dicht op het spoor", geeft de man toe. De chauffeur raakte zelf niet gewond, maar schrok wel enorm toen zijn geparkeerde vrachtwagen door een trein werd geraakt.

De chauffeur is tevens eigenaar van het kleine transportbedrijf. Vrijdagmiddag reed hij naar de Engelseweg in Helmond voor de bestrating van de weg naast de spoorovergang. "Daarvoor was de weg afgezet en heb ik omleidingsborden geplaatst. Bij het weer inladen aan het einde van de middag ging het mis. Ik zette mijn wagen langs het spoor. Te dichtbij, het was een inschattingsfout."

Een aankomende sprinter botste tegen de achterkant van de vrachtwagen met laadbak. Hierdoor maakte de vrachtwagen een draai van 180 graden. De chauffeur zat op dat moment niet in de cabine, maar de materiële schade aan zowel de voorkant van de trein als de vrachtwagen was aanzienlijk.

De vrachtwagen heeft na de botsing ook een spoorboom geraakt en er is veel olie gelekt op het wegdek. Er lagen ook veel brokstukken op de weg.

Voor de chauffeur is het nog afwachten wat de gevolgen van het ongeluk voor hem zijn. "Het was een harde klap. Ik moet nog zien hoe erg de schade is. Het is mijn enige vrachtwagen."

Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision

