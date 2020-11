Jongens met mes beroven man, die zijn hond aan het uitlaten was

Twee jongens met een mes hebben vrijdagmiddag in Tilburg op straat een man beroofd. Dit gebeurde rond half zes ter hoogte van de Vlashoflaan en het Schumannpad. Het slachtoffer was zijn hond aan het uitlaten toen de belagers ineens tevoorschijn kwamen.

In zwart gekleed

De leeftijd van de daders wordt geschat op zestien tot twintig. Ze waren in het zwart gekleed en ze droegen een sweatvest met capuchon. Een van hen was ongeveer 1,80 meter lang, had een dun postuur en een blanke huidskleur. De ander was ongeveer 1,70 meter lang, was zwaarder gebouwd en had een licht getinte huidskleur. De politie wil vanwege haar onderzoek naar deze straatroof in contact komen met getuigen.