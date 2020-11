Zoveelste steekpartij met minderjarigen toont noodzaak van verkoopverbod messen aan jongeren

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In Breda is donderdagmiddag een 16-jarige jongen neergestoken door een 17-jarige verdachte. Het is de zoveelste steekpartij waar minderjarige daders of slachtoffers bij betrokken zijn. Het kabinet werkt aan een wet om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden. Ook een meerderheid van de burgemeesters pleit inmiddels voor een landelijk messenverbod voor jongeren.

Steekpartij na steekpartij, twitterde politica Attje Kuiken(PvdA) donderdag na de steekpartij in haar woonplaats Breda. Maarten Brink van de politievakbond sprak op Twitter van een ‘heftige melding’ over de neergestoken jongen. En ook burgemeester Paul Depla reageerde op de steekpartij in zijn stad.

De wet om de verkoop, zowel online als in winkels, van messen aan minderjarigen te verbieden, is in de maak. Daarbij zal bijvoorbeeld via een identiteitsbewijs worden vastgesteld of de eventuele koper meerderjarig is. Ook wil het kabinet dat het dragen van een mes of steekwapen door minderjarigen wordt verboden. Dat is nu in sommige gemeenten al het geval, maar de regering wil dat verbod verder aanscherpen. Enkele grote winkels verkopen inmiddels al geen messen meer aan minderjarigen.

Meerdere steekpartijen met minderjarigen

In 2019 en dit jaar waren er in Brabant al verschillende steekpartijen waarbij minderjarigen betrokken waren. Als dader of als slachtoffer.

