Aantal besmettingen in Brabant stijgt flink, Tilburg telt meeste positieve tests

In één dag is het aantal coronabesmettingen in Brabant met bijna driehonderd toegenomen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend steeg het aantal besmettingen van 923 naar 1222.

Bijna de helft werd vastgesteld in de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (578). Landelijk was er juist voor het eerst in dagen een daling volgens LocalFocus. Het aantal mensen dat in ziekenhuizen in onze provincie overleed, kwam uit op zeven.

Voor zover bekend werden het afgelopen etmaal van alle plaatsen in Brabant in Tilburg de meeste positieve gevallen genoteerd: 130. In Den Bosch werden 118 coronabesmettingen genoteerd.

In de ziekenhuizen in onze provincie lagen zaterdagochtend 359 coronapatiënten, van wie 84 op de intensive care.

Landelijke daling

Landelijk werden tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 5941 positieve tests geregistreerd. Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had op vrijdag 6109 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is zaterdag bijgesteld naar 6108. Sinds dinsdag, toen de teller op 4681 stond, was er sprake van een gestage stijging.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kende met 670 de meeste nieuwe besmettingen tussen vrijdag en zaterdag.

