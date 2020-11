Honderden Brabantse boeren starten dinsdag opnieuw de trekker: dit zijn ze van plan

Boeren op de snelweg op weg naar het protest eind oktober (archieffoto: Jack Brekelmans). vergroot

Honderden Brabantse boeren gaan dinsdag weer protesteren in Den Haag. Deze keer rijden ze naar het huis van de koning: Paleis Huis ten Bosch. Dit is wat de boeren van plan zijn.

"Het protest wordt in ieder geval groter dan vorige keer in de Bilt", zegt Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert tegen Omroep Brabant. "Het aantal boeren dat meedoet loopt hard op. Ik schat dat naast de vierhonderd actievoerders met trekkers, ook nog honderd Brabantse boeren zonder trekker komen. Ik hoop landelijk op tweeduizend actievoerders."

Overlast

De boeren verzamelen onder meer in Schaijk. Daar vertrekken zo'n vijftig boeren maandagavond al rond negen uur. "We vertrekken juist zo vroeg om overlast te beperken. Ook gaan we niet de snelweg op", vertelt regiomanager Manuel Lentjes uit Wanroij, die de actie lokaal coördineert.

De groep verwacht dan al om drie uur 's nachts in de buurt van Den Haag te zijn. Manuel is overigens zelf geen boer, maar zijn vrouw werkt bij een boer. Ook zijn vrienden zijn agrariërs, van wie hij de trekker leent. "We moeten zorgen dat de boeren behouden blijven voor ons land", zo verklaart hij zijn deelname.

Willem-Alexander

Om negen uur dinsdagochtend willen ze dan bij Paleis Huis Ten Bosch in Den Haag zijn. Het doel is om een brief persoonlijk aan de koning te overhandigen. Ze hopen dat Willem-Alexander daarna weigert zijn handtekening onder de nieuwe wet te zetten. "Het is nog niet zeker dat hij komt", geeft de voorman toe. "We zijn continu in overleg met de veiligheidsdiensten."

De boeren willen rond elf uur een defilé van tractoren vormen bij de koning. Om dit allemaal in goede banen te leiden, is deze instructievideo verspreid:

Keurmerk

Na de middag vertrekken de boeren van Den Haag naar Leidschendam. Ze gaan rond één uur met de trekkers naar de supermarktbranche, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Daar gaan ze hun eigen keurmerk onthullen: Farmer Friendly.

"Boeren kunnen zich ter plekke inschrijven voor dat kwaliteitskeurmerk." Het moet boeren naar eigen zeggen een betere positie in de keten en een eerlijke beloning geven. Rond halfvier volgt daar nog een slotdemonstratie.

De regering wil agrarische bedrijven in de buurt van Natura-2000 gebieden opkopen, zodat de natuur niet steeds verder aftakelt. Als de boeren eenmaal zijn uitgekocht, mogen ze niet zomaar weer een boerderij beginnen. Juist dat zorgt voor woede onder boeren.

